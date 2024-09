Griezmann ergerde zich op het EK: 'Als ik die twee kansen tegen Nederland had afgemaakt...'

Antoine Griezmann werd op het afgelopen EK negatief verrast door bondscoach Didier Deschamps. De sterspeler van Atlético Madrid moest in de groepsfase tegen Polen en in de halve finale tegen Spanje genoegen nemen met een reserverol. De Kleine Prins heeft daar nu op teruggeblikt.

Griezmann was en is al jarenlang een vaste kracht bij de nationale ploeg. De aanvallende middenvelder deed sinds juni 2017 tot maart dit jaar, toen hij zich af moest melden wegens een blessure, in elk van de 84 wedstrijden mee.

Tegen Polen gaf Deschamps de voorkeur aan Bradley Barcola boven Griezmann. Verder keerde de van een neusbreuk herstelde Kylian Mbappé terug in de basis, maar verder wijzigde Deschamps niets ten opzichte van het 0-0 gelijkspel tegen Nederland.

Voor de halve finale tegen Spanje voorspelden Franse media al dat Griezmann andermaal op de bank zou belanden. Dat bleek ook het geval te zijn. Om het Spaanse gevaar aan de zijkanten in de kiem te smoren koos de bondscoach voor een verstevigd middenveld met pure buitenspelers in de aanval. Griezmann viel na een uur in, maar kon de 2-1 achterstand niet meer repareren.

"Er waren veel veranderingen qua posities en tactiek, en daar hadden we mee te dealen”, blikt Griezmann terug in gesprek met Telefoot. “Ik bereidde me voor bij Atlético om in goede fysieke conditie te zijn op het EK. Als ik de twee kansen tegen Nederland had afgemaakt, zou mijn EK er anders uit hebben gezien.”

Griezmann liet tegen Oranje meerdere grote kansen liggen. De volgende wedstrijd, tegen Polen, was hij bankzitter. “Stoorde het mij om van positie te veranderen? Niet toen ik op het veld stond, maar tegen Polen en Spanje stoorde het mij dat ik niet startte. Het waren tactische beslissingen en die moet je respecteren, ook al heb je er last van. Maar het was niet mijn beste toernooi”, is Griezmann zelfkritisch.

“Mijn beste positie? Voor mij is het altijd in het centrum geweest. Dat gevoel van vrijheid. Dat heb ik nodig om me mentaal goed te voelen. Van mijn spel hangt veel af van mijn hoofd. Als ik gelukkig ben, is alles in orde. Als ik twijfels of vragen heb, blijkt dat meteen. Dat is wat er met mij gebeurde tijdens het EK. Ik moet een vrij hoofd hebben, gelukkig zijn en in het middelpunt van het spel staan, zodat ik mezelf en anderen kan vermaken."

Griezmann stond afgelopen vrijdag overigens ‘gewoon’ weer in de basis in het Nations League-duel met Italië. In het 4-2-3-1-systeem begon Griezmann op de rechterflank en werd hij vlak voor tijd afgelost door Marcus Thuram. Frankrijk verloor verrassend, met 1-3. De creatieveling uit Mâcon staat nu op 136 interlands, waarin hij 44 keer scoorde.