Antoine Griezmann baalt van onhandige actie van Frans medium op de training van Frankrijk: ‘Nou, geweldig!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Antoine Griezmann, die baalt van een tweet van RMC Sport.

Het Franse medium heeft beelden naar buiten gebracht van internationals van les Bleus die op de training oefenen op penalty’s. De tweet leidt tot veel negatieve reacties van Franse supporters. Ook Griezmann is niet te spreken over de actie van RMC Sport.

“Nou, geweldig! Bedankt voor de informatie!”, schrijft de ster van Atlético Madrid. RMC Sport is zich echter van geen kwaad bewust, zo laat het medium weten op X. “De beelden zijn opgenomen tijdens een openbare training voor de media (ook voor Spaanse media). Het was geen besloten training.”

Spanje en Frankrijk treffen elkaar dinsdagavond om 21.00 uur in München om uit te vechten wie zich mag gaan melden in de finale van zondag. De winnaar van het onderlinge duel neemt het in Berlijn op tegen Nederland of Engeland.

