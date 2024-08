Griekse pers witheet op arbiter na verlies Panathinaikos bij Ajax: ‘Beschamend!’

De uitschakeling van Panathinaikos door Ajax in de voorronde van de Europa League dreunt na in Griekenland. De binnenlandse media zijn boos op de arbitrage, terwijl trainer Panathinaikos-trainer Diego Alonso vindt dat zijn ploeg bestolen is tijdens de returnwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax had donderdagavond genoeg aan een overwinning of een gelijkspel na de 0-1 overwinning in Athene van een week geleden. De Griekse bezoekers dwongen in extremis echter een verlenging af dankzij invaller Tetê, waarna Ajax via een zenuwslopende strafschoppenserie aan het langste eind trok: 13-12. Voor Panathinaikos rest de play-offs in de Conference League tegen RC Lens.

“Het was een geweldige wedstrijd van de ploeg”, zei trainer Alonso op de afsluitende persconferentie. “We verdienden het om door te gaan naar de volgende ronde. Zonder twijfel. Het voelt onrechtvaardig, maar we zullen blijven vechten om te krijgen wat ons toekomt.”

De Uruguayaanse oefenmeester is al met al trots op zijn eigen ploeg. “Dit team straalt persoonlijkheid uit. We speelden in de Johan Cruijff ArenA tegen een ploeg van het kaliber van Ajax en lieten zien waartoe we in staat zijn en wat we verdienen. Natuurlijk valt er genoeg te verbeteren, maar ik ben vooral trots op mijn spelers. Ze speelden met hun hart en toonden doorzettingsvermogen.”

Dat Ajax zich donderdagavond ten koste van Panathinaikos plaatste voor de play-offs van de Europa League deed zich voelen bij de Griekse media. “Panathinaikos leverde een enorme inspanning, maar bezweek na een eindeloze penaltyserie", schrijft Sportime. “Het verloop was ongelooflijk. Na een zeldzaam en zenuwslopend proces ging het helaas fout.”

Bij het medium SDNA is scheidsrechter Chris Kavanagh de gebeten hond. “Panathinaikos moest noodgedwongen winnen na de oneerlijke 0-1 in Griekenland. Het speelde moedig, nam risico’s en wist uiteindelijk via Tetê het doel te vinden. Dat alles met een vijandige arbitrage."

"Dit is de tweede beschamende scheidsrechter in de wedstrijden met Ajax. Op een overtreding van Fotis Ioannidis na speelde de Engelse arbiter de rest van de wedstrijd een thuiswedstrijd. Dat is een slechte boodschap voor de toekomst van de UEFA.”