Grensrechter zakt door extreme hitte in elkaar in historisch Copa América-duel Canada; Feyenoorder López ontsnapt

Grote schrik woensdagnacht (Nederlandse tijd) in het Copa América-duel tussen Canada en Peru. Assistent-scheidsrechter Humberto Panjoj zakte op slag van rust plotseling in elkaar door de extreme hitte in speelstad Kansas City, waar het tussen de 38 en 40 graden was. De Guatemalteek had een zonnesteek opgelopen, werd door medici behandeld en hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Canada won het duel met 0-1 dankzij Jonathan David, die Canada's eerste goal en overwinning op de Copa América ooit bezorgde.

Aan de kant van Peru waren er basisplaatsen voor voormalig FC Emmen-sterren Miguel Araujo en Sergio Peña, terwijl ook Feyenoord-verdediger Marcos López aan de aftrap verscheen. Oudgediende Paolo Guerrero begon op de bank, daar Gianluca Lapadula en ex-Ajax-target Édison Flores de voorkeur kregen in de spits. Bij Canada ondersteunden Alphonso Davies, David en Liam Millar spits Cyle Larin in de punt van de aanval.

Peru begon sterk aan de wedstrijd in de Amerikaanse hitte. Flores draaide open en bezorgde de bal in de zestien bij Lapadula, maar de ex-spits van onder meer AC Milan kwam net niet tot een schot door goed verdedigend werk van Richie Laryea. De bedrijvige Flores leidde ook de volgende Peruaanse aanval in. Ditmaal bediende hij de vogelvrije Piero Quispe, die snel schoot en de Canadese goalie Maxime Crépeau knap redding zag brengen in de korte hoek.

Peru had het initiatief, maar dreigde dat compleet te verliezen toen López een kopstoot uitdeelde aan Alistair Johnston. De Canadees ging naar de grond, genoeg reden voor arbiter Mario Escobar om een kijkje te nemen op het VAR-scherm. López kwam desondanks weg zonder kaart. Peru bleef zodoende domineren, maar tot frustratie van bondscoach Jorge Fossati bleef ook de volgende kans onbenut: Lapadula schoot vanaf randje zestien naast.

De blessuretijd van de eerste helft was de laatste minuut ingegaan toen een vrije trap van Canada plots onderbroken werd door Escobar, die zijn assistent Panjoj op de grond zag liggen. De Canadese goalie Crépeau was als eerste bij Panjoj en al snel waren medici bij de assistent-scheidsrechter. Panjoj rende de gehele eerste helft in het gedeelte van het stadion waar de zon volop scheen en ging neer wegens een zonnesteek. Vierde official Augusto Aragón verving Panjoj aan de zijlijn.

Een kwartier na rust dupeerde Araujo zijn ploeg door zijn noppen op het scheenbeen van invaller Jacob Shaffelburg te planten. Na een VAR-check besloot Escobar over te gaan tot het tonen van een directe rode kaart voor de voormalig sterkhouder van FC Emmen. Shaffelburg speelde niet lang daarna een hoofdrol bij de openingstreffer, door de bal in de loop van David mee te geven. De spits van Lille OSC nam goed aan en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 0-1.

Nadat Tanitoluwa Oluwaseyi naliet om het duel definitief in Canadees voordeel te beslissen, kwam Peru in ondertal nog tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Crépeau groeide echter uit tot held van the Canucks. Allereerst door een volley van Christian Cueva met een katachtige reflex te keren, daarna door de fraaie vrije trap van invaller Guerrero, inmiddels 40 jaar oud en actief voor Universidad César Vallejo, uit de hoek te plukken. Canada staat zodoende op drie punten na twee duels, Peru moet het doen met één uit twee.

