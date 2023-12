‘Greenwood kan met transfer terugkeren in Europese top: contacten al gelegd’

Mason Greenwood staat in de concrete belangstelling van Atlético Madrid, zo meldt Marca. De 22-jarige rechtsbuiten raakte ernstig in opspraak bij Manchester United en wordt dit seizoen verhuurd aan Getafe, waar hij opnieuw grote indruk maakt. Atlético heeft de eerste contacten al gelegd om Greenwood binnen te kunnen halen.

Getafe kon Greenwood onder hele gunstige voorwaarden binnenhalen. De Spaanse club verwierf 25 procent van de transferrechten voor een bedrag van slechts één miljoen euro, weet Marca. Voor dat bedrag speelt Greenwood dit seizoen bovendien op huurbasis bij Getafe.

Greenwood speelde voor het laatst voor Manchester United op 22 januari 2022. Meer dan anderhalf jaar later maakte de enkelvoudig Engels international zijn rentree op profniveau bij Getafe. De jongeling had logischerwijs enkele weken nodig om wedstrijdritme op te doen, maar presteert de laatste weken erg goed in LaLiga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van de laatste acht competitiewedstrijden verloor Getafe er slechts één (vijf keer winst, twee keer gelijk). Greenwood produceerde in die reeks van wedstrijden twee goals en drie assists. Getafe staat verrassend achtste in LaLiga.

Atlético onderzoekt de mogelijkheden om Greenwood binnen te halen. De vleugelspits lijkt het seizoen hoe dan ook af te maken bij Getafe en ligt vervolgens nog slechts één seizoen vast bij Manchester United. Als de Engelse grootmacht daadwerkelijk niet verder wil, ligt een definitief vertrek in de zomer voor de hand.

Getafe lijkt financieel te kunnen profiteren van kans die de club aan Greenwood geboden heeft om terug te komen. "Wij houden alle opties open, zelfs om hem te behouden", zegt clubeigenaar Ángel Torres. "We zijn heel blij met Greenwood."

"We zouden hem zelfs kunnen kopen, maar er is nog niet gesproken over een prijs." Getafe moet het standpunt van Manchester United afwachten. "Er heeft ook een aandelenoverdracht plaatsgevonden bij die club." INEOS verwierf 25 procent van de aandelen en heeft nu dus medezeggenschap.

De vermeende verkrachtingszaak rond Greenwood

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Greenwood werd in januari 2022 gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Dat gebeurde nadat Robson beeldmateriaal van de mishandeling had gedeeld op social media. Inmiddels heeft Robson alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen.