Gravenberch imponeert in Liverpool: ‘We zien weer de Ryan van Ajax’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 20:16 • Lars Capiau • Laatste update: 21:05

Ryan Gravenberch laat een goede indruk achter in Liverpool. Ook Pepijn Lijnders, assistent van manager Jürgen Klopp, is zeer tevreden over de middenvelder. Dat vertelt de Nederlandse trainer tijdens het persmoment in aanloop naar het Carabao Cup-duel van the Reds met AFC Bournemouth aankomende woensdag.

Gravenberch verscheen tegen Nottingham Forest (3-0) aan de aftrap afgelopen zondag. Daarvoor imponeerde de ex-Ajacied al in het Europa League-duel met Toulouse (5-1), waarin hij voor de tweede keer trefzeker was namens Liverpool.

Lijnders is dan ook lovend over de seizoenstart van Gravenberch. "We zien nu weer de Ryan van Ajax", begint de oud-hoofdtrainer van NEC zijn lofzang. Gravenberch kwam deze zomer over van Bayern München, waar hij een zeer geringe hoeveelheid speeltijd kreeg.

"Daarom is het zo belangrijk welke club je kiest", weet Lijnders. "Als een speler niet speelt, krijgt hij geen vertrouwen. En we weten dat een speler zonder zelfvertrouwen niet dezelfde speler is."

Klopp lijkt in tegenstelling tot Thomas Tuchel en de ontslagen Julian Nagelsmann wel de juiste snaar te raken bij Gravenberch. Lijnders heeft daar geen verklaring voor. "Maar toen hij hier kwam wisten we dat we speciale spelers als hem al het vertrouwen moesten geven."

"We moesten hem met goede gesprekken op de trainingen laten zien wat onze ideeën zijn", geeft Lijnders aan, die niet vies is van een beetje nationalisme. "Ik vind het leuk als de selectie een beetje meer oranje is", zegt hij met een kwinkslag.

"Met zijn inzicht en zijn techniek heeft Ryan alles in huis voor de nummer 8-positie", vervolgt de rechterhand van Klopp. "Hij komt voor de goal, hij heeft een goed schot én de mentaliteit om te scoren."