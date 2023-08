Goudhaantje Bellingham schaart zich bij winnend Real tussen Sneijder en Ronaldo

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 23:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:16

Real Madrid heeft vrijdagavond ook zijn derde competitieduel van het seizoen weten te winnen. Op bezoek bij Celta de Vigo wist de ploeg van trainer Carlo Ancelotti niet te imponeren, maar een late treffer van Jude Bellingham was voldoende voor de zege: 0-1. Domper op de overwinning was het vroege uitvallen van Vinícius Júnior. Real gaat met negen punten uit drie duels aan kop in LaLiga.

Ancelotti voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Almería. Kepa Arrizabalaga werd onlangs op huurbasis overgenomen en stond voor zijn debuut onder de Madrileense lat. Andriy Lunin werd hierdoor naar de bank verwezen. Eduardo Camavinga, die was hersteld van een spierblessure, kreeg de voorkeur boven Toni Kroos.

Aiii!! Vinícius kan niet meer verder ?? De smaakmaker van Real voelt de hamstring protesteren en gaat er na 18 minuten al af ??#ZiggoSport #CeltaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/9LIkgN17G7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 25, 2023

Real kwam op bezoek bij Celta na drie minuten met de schrik vrij nadat Jorgen Strand Larsen de score leek te openen. De Noorse spits toucheerde een schot van Fran Beltrán met een subtiele voetbeweging, waarna Kepa kansloos was. Scheidsrechter Isidro Díaz de Mera zette na tussenkomst van de VAR echter een streep door de treffer omdat Strand Larsen eerder in de aanval een overtreding beging op de Spaanse sluitpost. Real kreeg al vroeg in het duel een flinke domper te verwerken, toen Vinícius Júnior de strijd in de achttiende minuut moest staken wegens een hamstringblessure.

Het gemis van de Braziliaanse sterspeler liet zich duidelijk voelen. Het ontbrak Real in het restant van de eerste helft aan creativiteit en ook na rust kwam de Koninklijke moeilijk tot uitgespeelde kansen. Rodrygo kreeg vervolgens de uitgelezen kans om de bezoekers alsnog op voorsprong te schieten. De vleugelaanvaller werd in de zestien gevloerd door Celta-doelman Iván Villar, die zijn fout hierna herstelde door de strafschop van Rodrygo te pareren.

Real nam de volle buit in de slotfase alsnog mee naar Madrid. Bellingham toonde zich alert door een kopbal van Joselu zelf met het hoofd tot doelpunt te promoveren: 0-1. De Engels international bleek opnieuw goud waard voor de Madrilenen. In zijn eerste drie duels voor Real was Bellingham al goed voor vier goals en een assist. Met zijn winnende treffer tegen Celta treedt hij in de voetsporen van onder meer Sneijder en Cristiano Ronaldo, die ook trefzeker waren in hun eerste drie competitieduels namens Real.

JUDE BELLINGHAM!! ?? '82 De Engelsman doet het wéér voor Real Madrid! 0-1 ?? Voor het derde duel op rij en daarmee komt hij in een zéér illuster rijtje ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/OgSTn8Hf3w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 25, 2023