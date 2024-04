Goed nieuws voor Arne Slot en Ronald Koeman rondom EK-kandidaat Justin Bijlow

Justin Bijlow heeft zich weer gemeld op de trainingsvelden bij Feyenoord. De 26-jarige doelman raakte begin dit jaar geblesseerd, maar dinsdag verschenen trainingsfoto’s van Bijlow op de officiële kanalen van de club.

Bijlow raakte aan het begin van februari in de uitwedstrijd tegen AZ (0-1 overwinning) geblesseerd aan zijn kuit en verliet toen zichtbaar geëmotioneerd het veld. Die blessure hield de doelman bijna twee maanden aan de kant.

Great to have you back on the pitch, Justin! ?? pic.twitter.com/WJe7uBs9CP — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 2, 2024

Bijna twee maanden later is de goalie dus weer terug op het veld. Of Arne Slot deze week al beroep kan doen op Bijlow is nog niet duidelijk. De vraag is ook of Slot Bijlow wil laten terugkeren onder de lat bij Feyenoord, daar reservedoelman Timon Wellenreuther zijn plek uitstekend heeft ingevuld. Sinds de blessure van Bijlow heeft Wellenreuther elf keer het doel van de Rotterdammers verdedigd. Daarin hield de Duitser vijf keer de nul.

De terugkeer van Bijlow betekent ook goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. De verwachting is dat Bijlow, samen met Bart Verbruggen en Mark Flekken, tot de keepers behoort die meegaan naar het EK in Duitsland.

Op de persconferentie na afloop van de laatste interland van Oranje tegen Duitsland hintte Koeman nog nadrukkelijk op de fitheid die van belang zal zijn in het bepalen van zijn EK-selectie. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor Bijlow, als hij tegen die tijd weer onder de lat verschijnt bij Feyenoord.

Of Bijlow nog genoeg tijd heeft om indruk te maken op de bondscoach is een groot vraagteken. Feyenoord speelt dit seizoen nog acht wedstrijden, waaronder de bekerfinale tegen NEC op 21 april. Daarvoor lijkt Bijlow dus op tijd terug te zijn.

Steun voor Hartman

Het EK en daarmee de rest van het seizoen zal wel voorbijgaan aan Quilindschy Hartman. De linksback raakte zondag tegen FC Utrecht (4-2 overwinning) zwaar geblesseerd aan zijn knie. De selectie maakte dinsdag op de training een prachtig gebaar richting Hartman, door op het veld een Q te vormen. “Q. YNWA”, viel te lezen in het bericht van de club.

