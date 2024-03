Goed nieuws uit ziekenboeg van Feyenoord: ‘Denk dat de bekerfinale haalbaar is’

Calvin Stengs denkt dat hij de bekerfinale kan halen, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. De 25-jarige middenvelder annex aanvaller van Feyenoord raakte in de halve finale tegen FC Groningen (2-1) ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar de schade bleek gelukkig mee te vallen. De Rotterdammers maakten even later bekend Stengs ‘eind maart’ weer terug te verwachten.

Het was in de slotfase van het bekerduel met Groningen flink schrikken voor Stengs en het publiek in De Kuip. De linkspoot moest het veld per brancard verlaten na een onbesuisde tackle van Marvin Peersman en al snel gingen de gedachten terug naar augustus 2017, toen Stengs een zware knieblessure opliep en meer dan een jaar moest revalideren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Arne Slot dacht direct terug aan dat moment, zo vertelde hij na het duel op de persconferentie. De trainer zei dat Stengs nog steeds de gevolgen van zijn zware knieblessure ondervindt en dat ‘hij niet bij Feyenoord had gespeeld als hij die blessure niet had opgelopen’.

Stengs, die deze week zijn rentree op het trainingsveld bij Feyenoord maakte, denkt dat hij inzetbaar kan zijn in de bekerfinale. De Rotterdammers treffen NEC op 21 april. “Ik ben nu wel aan het trainen. Wanneer ik weer een wedstrijd kan spelen weet ik nog niet precies. Of de bekerfinale haalbaar is? Ik denk het wel”, aldus de Feyenoorder.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal is een belangrijke pion op het middenveld van Slot. Stengs brengt creativiteit in het elftal van de regerend landskampioen en werd gedurende zijn afwezigheid vervangen door Ramiz Zerrouki.

De linkspoot kwam afgelopen zomer voor zes miljoen euro over van OGC Nice en kwam tot dusver tot 34 wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was Stengs goed voor zeven doelpunten en veertien assists. Ook maakte hij dit seizoen zijn rentree in het Nederlands elftal en noteerde hij een hattrick in de uitwedstrijd tegen Gibraltar (0-6).

Feyenoord boekte zonder Stengs overwinningen op Heracles Almelo (3-0) en sc Heerenveen (2-3) en pakte een punt in de topper tegen PSV (2-2). De Rotterdammers staan, met nog acht wedstrijden te gaan, negen punten voor op nummer drie FC Twente en tien punten achter PSV. Directe kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League lijkt daardoor zo goed als zeker voor het team van Slot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties