Go Ahead wist niets over Ajax-aandelen Kroes: ‘Logisch dat KNVB onderzoek start’

Go Ahead Eagles was niet op de hoogte van het feit dat Alex Kroes in zijn tijd als grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles al aandelen van Ajax in zijn bezit had. Dat bevestigt algemeen directeur Jan Willem Van Dop voor de camera’s van de NOS.

Kroes was tussen 2019 en 2022 werkzaam in Deventer, waar hij grootaandeelhouder was. Volgens de staatsomroep kocht Kroes de eerste aandelen in Ajax in de aprilmaand van 2022. Kroes was tot 1 juli van dat jaar actief bij Go Ahead.

Daardoor zou hij als grootaandeelhouder aandelen gekocht hebben in een andere voetbalorganisatie. Dat is in strijd met de regels van de KNVB. Na zijn vertrek bij Go Ahead streek Kroes neer als directeur bij AZ, waar hij nog steeds over de Ajax-aandelen beschikte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“De Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder bepaalt dat bestuurders van een voetbalclub direct of indirect geen aandelen mogen bezitten van een andere betaaldvoetbalclub”, verklaarde de KNVB eerder deze week tegenover de Volkskrant.

De voetbalbond bevestigde reeds dat het een onderzoek gaat starten naar de geschorste Kroes. De KNVB gaat de zaak van Kroes voorleggen aan de licentiecommissie.

Van Dop tastte compleet in het duister over het Ajax-aandelenpakket van Kroes in zijn tijd bij Go Ahead. “Wij waren niet op de hoogte en dat er nu een onderzoek plaatsvindt door de KNVB is best een logisch verhaal”, wordt de algemeen directeur geciteerd door de NOS.

“Want wij hebben zelfs in onze statuten staan dat je geen aandelen mag hebben van een collega-bvo in Nederland of Europa”. Kroes had dat moeten weten, benadrukt Van Dop.

“Ik vind het heel jammer voor hem wat er nu gebeurt”, sympathiseert Van Dop met de geschorste Kroes. “Want ik heb echt het gevoel dat hij het hier (bij Ajax, red.) op de rit zou kunnen krijgen.”

Wat rest is verdere bestuurlijke chaos in Amsterdam. “Ik kan me natuurlijk niet uitlaten over hoe Ajax hiermee om zou moeten gaan", stelt Van Dop. "Ik heb daar wel een mening over, maar die laat ik even bij me.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties