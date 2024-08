Go Ahead Eagles kent vooralsnog een teleurstellende seizoensstart. Nadat de Deventenaren in de Conference League werden uitgeschakeld, werd ook het eerste duel in de Eredivisie niet succesvol afgesloten. Fortuna Sittard bleek met 0-2 te sterk in de Adelaarshorst.

Aan de kant van Go Ahead verscheen er één nieuwe naam in de basisopstelling ten opzichte van het verloren Conference League-voorronde-duel tegen SK Brann (2-1). Luca Plogmann was tussen de palen de vervanger van de naar Olympique Marseille vertrokken Jeffrey de Lange.

Fortuna-trainer Danny Buijs had voor vijf nieuwkomers een basisplek in petto. Mattijs Branderhorst, Shawn Adewoye, Josip Mitrovic, Ryan Fosso en Makan Aïko speelden allen hun eerste officiële minuten in een Fortuna-shirt.

Eredivisie Fortuna Sittard SIT 2024-08-16T18:00:00.000Z 20:00 Almere City FC ALC

Eredivisie Willem II WII 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Go Ahead Eagles GAE

Het eerste kwartier van het duel leverde meteen het grootste gevaar van de hele eerste helft op. Nog binnen de eerste tien minuten probeerde Joris Kramer het namens Go Ahead middels een fraaie omhaal, maar zijn poging werd door Branderhorst tot een hoekschop verwerkt.

Diezelfde corner leverde direct nieuw gevaar op. Via via belandde de bal voor de voeten van Jamal Amofa, die van heel dichtbij kon binnenschieten. Zijn inzet ging echter naast. Zo was het het centrale duo van Kowet dat tweemaal gevaarlijk werd in een helft die verder weinig spektakel opleverde.

Een klein kwartier na de theepauze werd de ban wél gebroken. Alen Halilovic ontving de bal op de rand van de zestien van Go Ahead, waar hij rustig bleef en een tegenstander uitkapte, alvorens de middenvelder fraai binnenschoot: 0-1.

In minuut 73 wist Fortuna de voorsprong te verdubbelen. Een piekfijne voorzet van Mitchell Dijks bereikte Aïko, die alerter reageerde dan zijn directe tegenstander en hard raak kopte: 0-2.

In het tweede bedrijf kwam het Deventerse gevaar onder meer van aanvoerder Mats Deijl en Victor Kaj Edvardsen, maar écht grote kansen speelde de ploeg van Paul Simonis niet meer bij elkaar. Zo kende Go Ahead al snel de tweede teleurstelling van het seizoen, na de vroege uitschakeling in Europa. Voor Fortuna leverde de seizoensouverture meteen een driepunter op.

<a target=new href=https://whatsapp.com/channel/0029VaDCWRz2UPB9UCV0fm2j>Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!</a>