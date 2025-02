Go Ahead Eagles ziet ongekende ongeslagen reeks ten einde komen op bezoek bij Heracles Almelo

De ongekende ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles is zaterdag ten einde gekomen. De ploeg van Paul Simonis was negen officiële wedstrijden op rij niet verslagen, maar moest zaterdag zijn meerdere erkennen in Heracles Almelo. Onder aanvoering van de weer fitte spits Luka Kulenovic, die twee assists en een doelpunt produceerde, werd het 4-2. Heracles stijgt naar plek dertien en neemt wat afstand van de gevarenzone in de Eredivisie, terwijl Go Ahead zevende staat.

Bij Heracles keerde aanvoerder Brian De Keersmaecker, dinsdag nog invaller in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht (2-0 winst), terug in de basis. Go Ahead moest het stellen zonder Gerrit Nauber, die geveld was door de griep. Winteraanwinst Oskar Sivertsen, die vervanger van de naar Ajax vertrokken Oliver Edvardsen, begon op de bank.

Het meeste gevaar in de openingsfase kwam van Heracles. Suf Podgoreanu vuurde twee gevaarlijke schoten af, die beide keren werden gepareerd door Jari De Busser. Bij die laatste poging had de keeper van Go Ahead daar hulp van de paal bij nodig.

In de 31ste minuut maakte Go Ahead het openingsdoelpunt. Een lage voorzet van Oliver Antman, die aan de aandacht ontsnapt was van Mats Rots, werd ingetikt door Mathis Suray: 0-1.

Heracles had slechts acht minuten nodig voor een passend antwoord. Een voorzet van Thomas Bruns werd slecht verwerkt door De Busser, waarna Luka Kulenovic de bal klaarlegde voor De Keersmaecker. De middenvelder schoot overtuigend binnen: 1-1.

In het begin van de tweede helft waren er kopkansen voor Heraclieden Bruns en Mirani, die het doel niet haalden. In de 72ste minuut scoorde de thuisploeg alsnog. Een voorzet van Jannes Wieckhoff belandde bij Podgoreanu, die de bal knap ineens uit de lucht binnenschoot: 2-1.

In de eindfase regende het doelpunten. Heracles maakte in de 76ste minuut de 3-1 uit een hoekschop, die door Kulenovic met het hoofd werd verlengd en ingetikt door Mirani. Vier minuten later bracht Jakob Breum de spanning terug met een schot van afstand, waarbij De Busser er niet goed uitzag: 3-2.

Heracles vergrootte de marge binnen een minuut weer. Kulenovic kapte zijn tegenstander uit en schoot van een meter of zeventien met een geplaatste bal knap binnen: 4-2.