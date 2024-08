Go Ahead Eagles wordt zege in de schoot geworpen na vroege en domme rode kaart RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag een vrij eenvoudige zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Paul Simonis was in de Adelaarshorst met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk, dat al vanaf de zeventiende minuut met tien man stond na de tweede gele kaart voor Yassin Oukili. Bobby Adekanye en Finn Stokkers maakten de treffers voor Go Ahead.

Go Ahead wist al snel de voorsprong te grijpen. Enric Llansana plaatste een diepe bal in de zestien van RKC. Finn Stokkers legde de bal vervolgens uiterst kalm terug op Adekanye, die met links raak punterde: 1-0.

RKC kreeg al snel de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Denilho Cleonise zette goed door aan de rechterkant en plantte de bal op het hoofd van Chris Lokesa. Laatstgenoemde kopte via de grond over voor een leeg doel. Go Ahead-goalie Luca Plogmann verkeek zich namelijk compleet op de voorzet van Cleonise.

De problemen werden nog een stuk groter voor RKC toen Oukili al in de zeventiende minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd pakte. Nadat hij eerst geel kreeg voor een professionele overtreding op het middenveld, probeerde hij even later eerder bij de bal te zijn dan Calvin Twigt. Oukili raakte echter alleen de Go Ahead-middenvelder en mocht vertrekken.

De overtalsituatie leverde niet direct een voordeel op voor Go Ahead. De thuisploeg leek op twee gedachten te hinken en was slordig in zijn aanvalsspel. RKC bleef hier en daar zelfs speldenprikjes uitdelen, al bleef echt groot gevaar van de Waalwijkers uit.

Ook na rust was het spel van RKC nog niet heel overtuigend. Toch kwamen de Deventenaren vrij plotseling en vroeg in de tweede helft alsnog op 2-0. Jakob Breum slingerde een hoekschop op het hoofd van Joris Kramer, die doorkopte tot bij de tweede paal. Stokkers tikte daar binnen en vierde zijn eerste treffer in anderhalf jaar tijd.

De wedstrijd was daarna geen echte wedstrijd meer. Go Ahead wist RKC van zich af te houden en de Waalwijkers leken ook niet meer te geloven in een resultaat. Go Ahead kon het rustig aan doen en zocht met regelmaat de zestien van RKC op. Onder meer Llansana en invaller Victor Edvardsen hadden het vizier niet op scherp staan, maar dat bracht de zege dus niet in gevaar.