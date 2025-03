Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis wil Ajax graag helpen: ‘Dat leeft heel erg’

Go Ahead Eagles neemt het zaterdag voor de tweede keer in vier dagen tijd op tegen PSV. Waar de ploeg van trainer Paul Simons de regerend landskampioen woensdag al uitschakelde in de TOTO KNVB Beker (1-2), kan het PSV ook een enorme dreun verkopen in de strijd met Ajax om de landstitel. Tegenover RTV Oost vertelt Simonis dat hij Ajax graag een handje zou helpen.

De bekerwinst van Go Ahead was een ware stunt te noemen. In de eerste helft had PSV nauwelijks wat in te brengen en werd het 0-2 door doelpunten van Gerrit Nauber, die zaterdag geschorst is, en Victor Edvardsen. In de tweede helft bracht Ivan Perisic de spanning terug, maar verder dan dat kwam de ploeg van Peter Bosz niet meer.

De euforie van het bereiken van de bekerfinale heeft niet lang doorgespeeld in de spelersgroep van Go Ahead. “Die zijn vrij snel bezig met de orde van de dag. Daar heb ik geen onnodig werk aan gehad”, vertelt Simonis.

De trainer wil zich ook niet te snel bezig gaan houden met de finale op 21 april. “Als je in de wedstrijden voorafgaand aan de finale niet presteert, dan doe je jezelf ook tekort richting die wedstrijd. Wij leven van wedstrijd tot wedstrijd, zoals we dat het hele jaar hebben gedaan.”

Zaterdag heeft Go Ahead de kans om PSV zo goed als knock-out te slaan in de kampioensrace. Simonis vertelt dat hij om verschillende redenen graag nog een keer zou winnen van de Eindhovenaren.

“Ik heb een vriend die bij Ajax werkt. Die zei al: 'Als jullie punten afsnoepen, stuur ik je een hele grote fles rode wijn op'. Dat leeft heel erg in Amsterdam en ook in Eindhoven. Dus de wedstrijd van morgen (zaterdag, red.) kan wel eens doorslaggevend zijn.”

Zo kan Go Ahead Eagles dus een grote rol spelen in de titelstrijd van dit seizoen. Vorige week wist Ajax nog met 2-0 te winnen van de ploeg uit Deventer. Het gat met nummer twee PSV bedraagt daardoor nu vijf punten.