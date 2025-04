Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis weigert aanbod uit Eredivisie: ‘Maar als die clubs komen, vertrekt hij’

Paul Simonis heeft een aanbod uit de Eredivisie naast zich neergelegd, zo meldt Tijmen van Wissing in het programma Voetbalpraat van ESPN. De journalist weet bovendien voor welke kansen de trainer van Go Ahead Eagles bereid is te vertrekken uit Deventer.

Afgelopen maandag legde Simonis met zijn ploeg beslag op de TOTO KNVB Beker door na strafschoppen AZ te verslaan. Hij veroverde zo de eerste prijs ooit voor Go Ahead Eagles en daarmee heeft de coach zich direct op de kaart gezet.

“Hij is al wel heilig verklaard in Deventer”, zo begint Van Wissing over het toekomstperspectief van Simonis. “Maar als Brighton voor hem komt of er komt een club uit Spanje, dan is hij vertrokken.”

“Hij beschikt nog over een doorlopend contract en hij wil nog niet praten over verlenging. Ik snap wel dat hij daar nog even mee wacht, want er komen natuurlijk aanbiedingen voor hem. Hij is pas tien maanden trainer en heeft nu al het grootste succes van Go Ahead Eagles ooit behaald.”

“Er is al een aanbieding geweest uit de Eredivisie, maar die heeft hij naast zich neergelegd”, weet Van Wissing te melden. “Vanuit het buitenland is nog niets gekomen, maar ik kan me voorstellen dat clubs in het buitenland wel gaan kijken van: hé, wat is dat Go Ahead voor een club?”

“Die club uit de Eredivisie is overigens geen topclub geweest”, besluit de journalist, die overigens niet aangeeft wie zich dan wél heeft gemeld.

In de Eredivisie bezet Go Ahead Eagles met 46 punten uit 29 duels de zevende positie. Bovendien wisten de Deventenaren PSV dit seizoen al tweemaal te verslaan, terwijl Ajax in de eerste helft van de voetbaljaargang op 1-1 werd gehouden