Go Ahead Eagles stuit opmars Fortuna Sittard en hijgt topclubs in de nek

Vrijdag, 22 september 2023 om 21:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:30

De ongeslagen reeks van Fortuna Sittard in de Eredivisie is vrijdagavond ten einde gekomen. Na zes duels op rij zonder nederlaag werd in De Adelaarshorst met 3-0 verloren van Go Ahead Eagles, dat in de stand over Fortuna heen wipt en nu knap vijfde staat. Oliver Edvardsen was in de slotfase van de eerste helft de maker van de openingsgoal van the Eagles, waarna Sylla Sow en Philippe Rommens na rust het karwei afmaakten. Go Ahead staat dankzij de ruime zege nog maar twee punten achter koplopers PSV, AZ en FC Twente.

Bij Go Ahead keerde Bobby Adekanye terug in de basiself en verving Gerrit Nauber de geschorste Jamal Amofa. Verder stonden er louter vertrouwde namen op het wedstrijdformulier van trainer René Hake, die de IJsselderby met PEC Zwolle (1-1) vorige week miste vanwege privéomstandigheden maar vrijdagavond tegen Fortuna weer plaatsnam op de bank. Bij de bezoekers uit Limburg waren er geen wijzigingen ten opzichte van de 3-1 zege op FC Volendam van een week terug. Aanvalsleider Kaj Sierhuis werd in de rug gesteund door (van links naar rechts) Tijjani Noslin, Alen Halilovic en Iñigo Córdoba.

De teruggekeerde Adekanye toonde zich behoorlijk bedrijvig in de eerste helft van de ontmoeting in Deventer. Fortuna speelde gegroepeerd en loerde op de ruimte achter de defensie van Go Ahead. Noslin was de gevaarlijkste man aan de kant van de Limburgers en hij had pech toen een inzet na bijna twintig minuten speelde net naast zeilde. Het was echter de thuisclub dat aan de leiding kwam. Oliver Edvardsen tikte simpel binnen na goed voorbereidend werk van Adekanye en de doelpuntenmaker vierde zijn goal met een salto. Een minieme voorsprong derhalve halverwege voor de formatie van Hake.

Go Ahead hield de druk erop na rust en had pech toen Victor Edvardsen de paal raakte. Buijs zag ondertussen dat Fortuna vers bloed nodig had en gooide Oguzhan Özyakup en Menaour Belkheir voor de leeuwen, als vervangers van Sierhuis en Loreintz Rosier. Bij Go Ahead kwam Sow binnen de lijnen en dat bleek een gouden greep van zijn coach. De gastheren kwamen eerst nog goed weg toen Deroy Duarte op de paal schoot. Waar Fortuna faalde, daar sloeg Go Ahead keihard toe. Willum Thór Willumsson werd nog gestuit door doelman Ivor Pandur, maar in de rebound wist Sow wel te scoren: 2-0.

Het werd in de slotfase nog erger voor Fortuna, toen Bas Nijhuis de bal op de stip legde na een overtreding van Rodrigo Guth op Philippe Rommens in het strafschopgebied. Na een check bij de VAR oordeelde de arbiter dat de fout buiten de zestien was begaan, waardoor Go Ahead een vrije trap kreeg. Rommens ging zelf achter de bal staan en kon juichend weglopen toen zijn poging om de muur in de verre hoek terechtkwam: 3-0. Een geslaagde avond voor Go Ahead en de eerste nederlaag van Fortuna in dit nog prille seizoen.