Go Ahead Eagles heeft nieuwe hoofdtrainer binnen en kiest niet voor Henk de Jong

Paul Simonis is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles, zo bevestigen de Deventenaren via de officiële kanalen. De assistent-trainer van Robin van Persie bij sc Heerenveen volgt de naar Manchester United vertrekkende René Hake op. Ook sc Cambuurs Henk de Jong was in beeld, maar hij wordt het dus niet.

Voetbal International berichtte zaterdag dat Paul Simonis hard op weg was naar De Adelaarshorst om aldaar Hake te vervangen. Maar ook De Jong werd benaderd, zo bleek uit een interview van zijn persoon met Omrop Fryslân.

“Of het klopt dat ik benaderd ben door Go Ahead? Zo”, antwoordde De Jong zichtbaar verbaasd. “Dat komt niet bij ons weg. Dat moet bij hen wegkomen. Het is niet netjes dat ik me daarover uitlaat. Dat moet je aan de mensen bij Go Ahead Eagles vragen.”

“Ik zit bij een mooie club. Wij hebben een plan voor de komende jaren en daar wil ik graag deel uitmaken. Ik gun Go Ahead trouwens alles, dat is een wereldclub”, vertelt de meest succesvolle Cambuur-trainer uit de clubhistorie op karakteristieke wijze.

Kowet was alvast begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dennis van der Ree nam alvast de groepstrainingen op zich. Op 25 juli wacht voor Simonis een fraai trainersdebuut. Hij neemt het met Go Ahead op tegen SK Brann in de voorrondes van de Conference League.

Tussen 2020 en 2022 was Simonis ook al werkzaam bij Go Ahead. Hij was de vaste assistent van de bij sc Heerenveen vertrokken Kees van Wonderen. Onlangs verlengde Simons nog zijn contract in Friesland, ondanks het vertrek van Van Wonderen, maar die gaat hij dus niet uitdienen.

