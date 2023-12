Girona straalt en tikt Barcelona volledig zoek bij uitverdedigen in minuut 46

Barcelona kijkt zondagavond in de topper tegen Girona bij rust tegen een 1-2 achterstand aan. De bezoekers, die met Daley Blind en ex-PSV’er Sávio in de basis begonnen, legden in de eerste helft bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat.

Barcelona kwam na twaalf minuten spelen op achterstand, nadat João Cancelo een dieptepass van Yan Couto niet wist te onderscheppen. Viktor Tsygankov had vervolgens alle tijd en ruimte om breed te leggen op Artem Dovbyk, die de bal voor het intikken had: 0-1.

Een puntertje! ??

Miguel schiet de bal kei-hard met de punt van de voet binnen ??



Girona komt weer op voorsprong in de Catalaanse derby! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGirona pic.twitter.com/K22U0jw9cf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 10, 2023

De Catalanen wisten met Frenkie de Jong in de ploeg lange tijd nauwelijks gevaar te stichten, maar kwamen na twintig minuten toch uit het niets op gelijke hoogte, toen Robert Lewandowski een hoekschop van Raphina overtuigend tegen de touwen knikte 1-1.

Girona nam vervolgens weer het heft in handen en kreeg twee grote kansen via Miguel Gutiérrez. Voor de linksback werd het drie keer scheepsrecht, want in de 40ste minuut was het wél raak voor de linksback. Met een puntertje trof hij op schitterende wijze doel: 1-2.

De bezoekers speelden in het eerste bedrijf met enorm veel zelfvertrouwen. Dat was vlak voor rust misschien nog wel het meest terug te zien in de wijze waarop er werd uitverdedigd. Met tiki-taka-voetbal speelde Girona Barcelona in enkele seconden zoek.

