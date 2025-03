Giovanni van Bronckhorst staat op de lijst van ambitieuze Eredivisie-club

Giovanni van Bronckhorst staat ook op het lijstje van NEC, zo meldt Voetbal International vrijdagmiddag. De vijftigjarige trainer zit zonder club nadat hij eind november vertrok bij Besiktas. Ook Dick Schreuder wordt gezien als ‘interessante kandidaat’, klinkt het. Mark van Bommel staat nog altijd bovenaan de lijst van de Nijmegenaren.

VI meldde donderdagavond dat de ex-trainer van onder meer PSV de topkandidaat is voor NEC. Eerder op de dag werd bekend dat Rogier Meijer na dit seizoen vertrekt uit Nijmegen. Zowel de club als trainer is toe aan iets nieuws en dus wordt het aflopende contract van de oefenmeester niet verlengd.

Van Bommel heeft al een gesprek gevoerd met Marcel Boekhoorn, investeerder van NEC, en Fred Rutten, adviseur van de Raad van Commissarissen. Van Bommel en laatstgenoemde werden donderdag samen gezien in Ouwehands Dierenpark, de dierentuin van Boekhoorn.

Van Bronckhorst is ook een optie voor de Nijmegenaren, schrijft VI. “Hij werkte in het verleden samen met Rutten, waardoor de link snel is gelegd.” Gio was in het seizoen 2014/15 de assistent van Rutten bij Feyenoord. De twee werkten 47 wedstrijden samen. Na het vertrek van de ervaren oefenmeester nam Van Bronckhorst het stokje over.

De oud-verdediger loodste Feyenoord naar de landstitel en twee keer naar de KNVB Beker. In 2019 vertrok hij, om een half jaar later aan de slag te gaan bij Guangzhou City in China. Dat avontuur duurde tot december 2020. Ruim een jaar later vertrok Van Bronckhorst naar Rangers en dit seizoen stond hij twintig wedstrijden aan het roer bij Besiktas.

Schreuder

Schreuder, die eveneens op de lijst staat in Nijmegen, is ook clubloos. De trainer vertrok eind januari bij CD Castellón, waar hij sinds de zomer van 2023 werkte. Daarvoor was Schreuder als hoofdtrainer actief bij PEC Zwolle. Hij heeft als assistent-trainer een verleden bij onder meer Vitesse en Hoffenheim.

Meijer

De huidige trainer van NEC reageerde eerder op de vrijdag op zijn naderende vertrek. “Mijn prioriteit is om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, maar daarna zal ik terugkijken op zes geweldige jaren bij NEC. Het maakt me trots dat we van een middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie zijn uitgegroeid tot een stabiele ploeg in de Eredivisie.”

“Beide kanten hebben aangegeven na dit seizoen toe te zijn aan vernieuwing en ik ben ook toe aan een nieuwe uitdaging als trainer. NEC is een prachtige club met een geweldige achterban, die we de komende periode zeker nodig hebben om het seizoen goed af te sluiten. Te beginnen komende zondag tegen Go Ahead Eagles", sloot de trainer af.