Gimenez en Álvarez verzorgen bizarre apotheose: Mexico wint na strafschoppen

Woensdag, 22 november 2023 om 09:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:44

Mexico heeft in de nacht van dinsdag op woensdag na strafschoppen afgerekend met Honduras in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League. De reguliere speeltijd eindigde met een 2-0 stand, net als in het heenduel, waardoor de wedstrijd beslist moest worden door een verlenging en uiteindelijk penalty's. Het tweede Mexicaanse doelpunt kwam op naam van Edson Álvarez, die hem maakte op aangeven van Santiago Gimenez.

Bijzonderheden

Na een eerdere 2-0 uitnederlaag moest Mexico met minimaal twee doelpunten verschil winnen van Honduras in het eigen Estadio Azteca. Op slag van rust wist Luis Chávez de ban te breken vanuit een directe vrije trap: 1-0. Hierdoor konden de Mexicanen in de tweede helft gaan jagen op het cruciale tweede doelpunt.

Dat deed de formatie van trainer Jamie Lozano met een zwaar veldoverwicht. De bevrijdende treffer zou desondanks heel lang op zich laten wachten. Pas in de elfde minuut van de blessuretijd wist Feyenoord-spits Gimenez (ogenschijnlijk per ongeluk) Álvarez te vinden met het hoofd, waarna de voormalig Ajacied binnenwerkte: 2-0.

LAST MINUTE GOAL ?? Edson Alvarez ties it for Mexico and sends the game into extra time. pic.twitter.com/SZTZth68wN — Playmaker (@playmaker) November 22, 2023

In de strafschoppenserie bleek Mexico vervolgens met 4-2 te sterk. Gimenez scoorde de eerste penalty, Bryan Róchez en Andy Najar misten namens Honduras. Door de gewonnen penaltyreeks heeft Mexico zich geplaatst voor de halve finale van de Nations League.