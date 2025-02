Gijs Smal over 'geniepige' speler van AC Milan: 'Had het vanavond even niet naar zijn zin'

Gijs Smal heeft genoten van het duel tussen Feyenoord en AC Milan (1-0 winst). De 27-jarige linksback uit Purmerend speelde een uitstekende wedstrijd en was er medeverantwoordelijk voor dat oud-teamgenoot Santiago Gimenez niet tot scoren kwam in De Kuip.

Na afloop van het Champions League-duel schoof Smal aan bij de persconferentie. De linkspoot nam uitgebreid de tijd om de aanwezige journalisten te woord te staan. De ondervraging van Smal duurde zelfs zo lang dat Sérgio Conceição vervolgens besloot om al na een halve minuut zijn biezen te pakken.

Smal vond het leuk om Gimenez weer te zien. “De voetballerij is altijd heel vreemd. Ik heb zeven maanden met hem samengespeeld.” Gezamenlijk stond het duo twaalf keer op het veld bij Feyenoord.

“Je ziet elkaar iedere dag en bent een beetje met elkaar aan het dollen. Dat groeit in zo'n team. Van de één op de andere dag hoor je dat hij een transfer maakt en vervolgens zie je hem nooit meer”, aldus Smal.

Ditmaal was het anders. “Het is natuurlijk speciaal dat je hem een week later weer tegenkomt. Ik heb hem net even buiten gesproken over hoe hij het heeft daar. Volgens mij bevalt het hem wel, alleen vanavond even wat minder.”

Smal kijkt uit naar de return tegen Gimenez. “Hopelijk kunnen we hem volgende week weer pijn doen. Ik denk dat Thomas Beelen en Dávid Hancko een goede wedstrijd hebben gespeeld vandaag. Dat moeten ze volgende week weer op de mat leggen, want we weten hoe geniepig hij soms is.”

Leão

Ook Milan-ster Rafael Leão werd na afloop besproken door een Feyenoorder. Givairo Read is trots op zijn prestatie tegen de Portugees. “Hij is niet normaal snel. Heel explosief, ook op de eerste meters.”

“Maar dat had ik al verwacht. Ik had gewoon goed beelden bekeken om te kijken hoe ik hem kan aanpakken. Voor mijn gevoel ging het wel goed verdedigend”, zei Read voor de camera’s van Ziggo Sport.