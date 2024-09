Gigantische blunder in slotfase leidt tot gelukkige zege voor Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft op zeer gelukkige wijze zijn eerste Champions League-zege van het seizoen gepakt. De ploeg van Luis Enrique kwam er tegen Girona amper doorheen, maar wist vlak voor tijd toch te winnen. Girona-doelman Paulo Gazzaniga was de schlemiel met een gigantische blunder: 1-0.

PSG was duidelijk de betere partij op het Parc des Princes, waar Warren Zaïre-Emery naliet vanaf randje zestien te scoren. De jonge Fransman kreeg de ruimte en schoot nipt langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Marco Asensio was de volgende die bijna kon juichen. De Spanjaard zag zijn poging richting de verre hoek millimeters naast gaan. PSG blafte, maar kon door de uitstekende Catalaanse organisatie niet bijten.

Tegenvaller voor PSG was het uitvallen van Asensio, die last had van – ogenschijnlijk – zijn dijbeen en zich liet aflossen door Randal Kolo Muani. In het niet ál te enerverende treffen wist Girona weinig gevaar te stichten, al kwam het voetballend aardig mee. Het eerste gevaar na rust kwam van de voet van Ousmane Dembélé, al was het allemaal niet overtuigend genoeg en wist ook hij de Spaanse muur niet te doorbreken.

Een harde voorzet van Achraf Hakimi waar Gazzaniga moeite mee had en een gekraakt schot van Vitinha waren typerende momenten van PSG. Aan de andere kant liet Girona zich ook eens in aanvallend opzicht zien, toen een heerlijke voorzet vanaf de linkerkant op het hoofd van Cristhian Stuani belandde. De Uruguayaan dwong PSG-goalie Matvey Safonov tot een redding. In de rebound van Van de Beek er net niet aan te pas.

De volgende poging van Dembélé was beduidend beter. Het schot van de pijlsnelle vleugelaanvaller vloog richting de hoek, waar Gazzaniga op tijd bij zat. Vlak daarna wisselde Girona-trainer Míchel meermaals. Zo was Van de Beek één van de spelers die naar de kant werd gehaald en mocht onder meer Arnaut Danjuma het laten zien.

De Nederlandse aanvaller zag zijn ploeg redelijk meekomen met PSG, al zwijnde het ook behoorlijk. Onder meer toen Dembélé zijn beste schot van de avond loste. Gazzaniga redde de meubelen echter door de snoeiharde inzet tegen zijn eigen lat te tikken. Niet veel later kopte Kolo Muani uit een hoekschop ternauwernood naast.

In de slotfase bleef PSG het proberen. Hakimi kreeg op een voor hem toch wel heel aantrekkelijke positie een vrije trap. Ook de Marokkaan had zijn dag niet helemaal, want zijn poging vloog ruim over. Alleen calamiteiten leken Girona nog van een punt te kunnen scheiden en dat gebeurde ook. Nuno Mendes dribbelde langs zijn directe tegenstander en zijn voorzet belandde door de benen van Gazzaniga, die volledig miszat: 1-0.