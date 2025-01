Gianluigi Donnarumma staat aanstaande zomer mogelijk voor uiterst pikante transfer

Gianluigi Donnarumma maakt aanstaande zomer mogelijk een uiterst pikante transfer. Het voormalig wonderkind van AC Milan wordt namelijk nadrukkelijk gevolgd door Inter, dat de contractsituatie van de doelman nauwlettend in de gaten houdt.

Donnarumma heeft bij Paris Saint-Germain een contract tot medio 2026. Het is momenteel de vraag of de Italiaan zijn verbintenis in Parijs gaat verlengen. Gebeurt dat niet, dan slaat Inter mogelijk toe.

Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio schrijft vrijdagavond dat Donnarumma 'een reële optie' zou kunnen zijn voor Inter in de zomer. Momenteel is Yann Sommer de onbetwiste nummer één onder de lat in Giuseppe Meazza. De Zwitser heeft daar een contract tot medio 2026.

De boomlange goalie is sinds zijn komst naar het Parc des Princes vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats, maar beleeft niet zijn beste seizoen bij PSG. De 70-voudig international stelde met name in de Champions League enkele keren teleur. Het was reden genoeg voor trainer Luis Enrique om reservedoelman Matvey Safonov de kans te geven.

Enrique bevestigde eind november vorig jaar dat de reserverol van Donnarumma tegen Toulouse en Bayern München niets te maken had met een blessure. "Ik stel spelers op die er klaar voor zijn", liet de Spaanse oefenmeester toen weten over de concurrentiestrijd onder de lat.

Safonov maakte tegen Bayern geen beste indruk en stond met een flater aan de basis van de 1-0 nederlaag in München. Donnarumma keerde daarop terug in het elftal en daar is sindsdien geen verandering meer in gekomen.

Donnarumma is een jeugdproduct van AC Milan en kwam daar al op zestienjarige leeftijd onder de lat te staan. De 25-jarige doelman weigerde echter zijn contract te verlengen en vertrok in 2021 transfervrij naar PSG. Donnarumma zette daarmee kwaad bloed bij de Milan-fans, die hem de weinig vleiende bijnaam Dollarumma gaven.