Ghana probeert na Jeremie Frimpong opnieuw Nederlander te verleiden tot interlandswitch

Rome-Jayden Owusu-Oduro geniet serieuze belangstelling van de Ghanese voetbalbond, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De doelman van AZ en Jong Oranje is zelfs al benaderd om de overstap naar Ghana, waar hij in het A-team terecht zou komen, te maken.

Of Owusu-Oduro uiteindelijk ingaat op de avances uit het West-Afrikaanse land, is nog onduidelijk. De jongeling (20) houdt voorlopig alle opties open.

Owusu-Oduro is nu al aan een onvergetelijk seizoen bezig. De goalie is na het vertrek van Mathew Ryan naar AS Roma de nieuwe nummer één onder de lat bij AZ en hoefde dit seizoen in de Eredivisie nog geen enkele treffer te slikken.

Owusu-Oduro, die Ghanese roots heeft en daarom naast de Nederlandse ook over de Ghanese nationaliteit beschikt, werd in de interlandperiode beloond voor zijn ontwikkeling. Hij maakte voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje en stond tijdens de 5-0 zege op Noord-Macedonië onder de lat.

Tegen Jong Georgië zou concurrent Robin Roefs eigenlijk keepen, maar omdat de NEC’er geblesseerd raakte mocht Owusu-Oduro zich direct opmaken voor zijn tweede interland voor Jong Oranje. In dat duel incasseerde hij zijn eerste treffer dit seizoen, al won de ploeg van bondscoach Michael Reiziger wel met 3-1.

Owusu-Oduro maakte eerder grote indruk in de jeugdopleiding van AZ en was een steunpilaar in het team dat de Youth League wist te winnen.

Het is niet de eerste keer dat Ghana probeert een geboren Nederlander te verleiden een interlandswitch te maken. Zo werd er hevig aan Jeremie Frimpong getrokken, maar de vleugelspeler van Bayer Leverkusen bedankte vriendelijk en maakte uiteindelijk zijn debuut voor Oranje.