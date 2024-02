Gevallen glorie: Van Champions League naar twee degradaties in vijf jaar

In het voetbal zijn er talloze clubs die ooit schitterden in het licht van succes, maar nu geconfronteerd worden met de harde uitdagingen en pijnlijke tegenslagen die hen hebben doen afdalen van hun glorietijden. Voetbalzone duikt de komende periode in deze gevallen clubs. Hoe is de ondergang ontstaan? In het eerste artikel van de wekelijkse serie “gevallen glorie” wordt misschien wel de meest prominente reus beschreven: FC Schalke 04.

Wanneer we in het voetbal spreken over gevallen topclubs dan hoort Schalke daar in het hedendaagse voetbal in één adem bij. De club uit Gelsenkirchen geldt historisch gezien zeker tot een van de grootmachten in het Duitse voetbal. De club heeft zeven landstitels op zijn palmares, al werden deze voornamelijk behaald in de dertiger gloriejaren. In begin jaren tachtig ging het met de Köningsblauen ook al bergafwaarts, maar Schalke krabbelde op en rond de millenniumwisseling kende de voetbalvereniging weer betere tijden. Met als hoogtepunt het winnen van de UEFA Cup in 1997 tegen Internazionale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In 2010/11 bereikte Schalke zelfs de halve finale van de Champions League. Na een sensationele overwinning op regerend winnaar Inter, werd Schalke in de halve finale de pas afgesneden door Manchester United. In deze periode kenmerkte de club zich als een goed gerunde club, maar net niet goed genoeg om de grote rivaal Borussia Dortmund en Bayern München af te stoppen. Toentertijd liep er een aardig team met vedettes als Klaas-Jan Huntelaar, Raúl González, Benedikt Höwedes, maar ook jonge aanstormende talenten zoals Julian Draxler en Manuel Neuer zaten rond 2010 in de selectie van de mijnwerkersclub.

Gouden generatie

Vanaf 2014 begon Schalke langzaam af te zakken, maar de supporters maakten zich nog niet direct zorgen. De club is altijd een ploeg van schommelende resultaten geweest en er brak een gouden generatie aan. Spelers als Leroy Sané, Thilo Kehrer, Joël Matip, Leon Goretzka, het vergeten toptalent Maximilian Meyer, doelman Alexander Nübel en Sead Kolasinac waren doorgebroken.

In 2016/17 strandde Schalke in de Europa League na een krankzinnige tweestrijd tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League en in 2017/18 wist de ploeg tweede te eindigen achter het ongenaakbare Bayern. Dit gaf de ploeg recht op Champions League voetbal. In het miljardenbal ging Schalke als nummer twee door achter Porto, waarmee een plekje in de knock-outfase werd gereserveerd voor die Knappen. Hierin werd Manchester City getroffen en die hielden geen spaan heel van de Duitse ploeg. Na een nipt 2-3 verlies in eigen huis werd de ploeg in Manchester van het kastje naar de muur gespeeld (7-0).

Tussen de periode 2016 en 2020 verloor Schalke veel van zijn gouden generatie aan andere Europese ploegen zonder daar geld voor te ontvangen. Het technische management was niet scherp genoeg op aflopende contracten. De destijds 23-jarige Matip vertrok, met dik 200 wedstrijden in de benen, in 2016 transfervrij naar Liverpool, Goretzka maakte in 2018 de overstap naar Bayern, daar zijn contract afliep bij Schalke.

Het betrouwbare Transfermarkt taxeerde de waarde van de middenvelder destijds op veertig miljoen. Een flink gemis. Kolasinac bond zich aan Arsenal, Meyer vertrok gratis naar Crystal Palace en doelman Nübel verkaste, net als Goretzka, transfervrij naar Beieren. In totaal loopt Schalke zo’n honderd miljoen mis als we de waardes van Transfermarkt aanhouden. Alleen aan de toptalenten Leroy Sané (52 miljoen) en Thilo Kehrer (37 miljoen) wist de club nog een mooi bedrag over te houden. Ook de Covid-pandemie die gedurende het seizoen 2019/20 zijn intrede deed was een flinke knauw aan de financiën voor noodlijdende club. Voor Schalke was het een zegen dat de Bundesliga in de zomer destijds werd uitgespeeld.

Trainerskerkhof

Om competitief te blijven moest Schalke geld spenderen, zo meende de club. Er werd flink gespendeerd aan voormalig toptalent Breel Embolo, Nabil Bentaleb en Johannes Geis, maar geen van deze drie spelers wist te imponeren. Allen werden ze voor een lager bedrag verkocht en zo viel Schalke in geldproblemen. Veel uitgaven, maar ook veel flops. Op 17 januari 2020 wint Schalke in, toen nog, de Veltinz Arena met 2-0 van Borussia Mönchengladbach. Hierna volgt een periode van 31 wedstrijden waarin de ploeg niet wist te winnen en blijft de club bijna een jaar lang zonder winst.

Op 9 januari 2021 wint de ploeg met 4-0 van TSG Hoffenheim, maar dit bleek slechts een stuiptrekking van een club in het nauw. Ook de aangetrokken Klaas-Jan Huntelaar kon de aanstormende degradatie niet afwenden. In één seizoen stonden er vijf verschillende trainers aan het roer. David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens (interim), Christian Gross en Dimitrios Grammozis konden het tij niet keren. Schalke degradeerde op 20 april 2021 na een nieuwe deceptie tegen Arminia Bielefeld (1-0). In totaal sprokkelde Schalke slechts zestien punten bij elkaar. In de afgelopen veertien Bundesliga-seizoenen is Schalke daarmee de slechtste degradant.

Op en neer

In 2021/22 komt Schalke dus voor het eerst in dertig seizoenen uit op het tweede niveau, de 2. Bundesliga. Na een moeizame start met vier punten in de eerste vier duels komt de ploeg op stoom en eindigt het, met onder meer voormalig AZ-speler Thomas Ouwejan in de gelederen, op de eerste plaats. Simon Terodde is de grote man aan de zijde van Schalke met zijn dertig doelpunten. Vol goede moed promoveert Schalke terug naar de Bundesliga.

De Bundesliga blijkt echter een maatje te groot voor de Köningsblauen. Schalke kende een moeilijke eerste seizoenshelft, maar spetterde vanaf de winterstop meer tegen. Tussen 29 januari 2023 en 19 februari 2023 speelde de ploeg vier keer doelpuntloos gelijk. Stuttgart en Bochum werden verslagen en ook tegen de rivaal Dortmund werd met 2-2 gelijkgespeeld. Schalke leek toch de dans te ontspringen, maar kwam uiteindelijk, met name door de belabberde eerste seizoenshelft drie punten tekort en degradeerde op de slotdag van het seizoen terug naar het tweede niveau na een verlies tegen RB Leipzig.

Tegenwoordig

Schalke kent een barre periode in de 2. Bundesliga. De club reeg al snel de nederlagen aan elkaar en na het verlies in speelronde zeven werd de trainer Thomas Reis de laan uit gestuurd. Nadat eerst Matthias Kreutzer als interim-coach de ploeg onder zijn hoede nam werd in oktober de Belg Karel Geraerts aangesteld. De voormalig voetballer van onder meer Club Brugge en Standard Luik heeft de resultaten echter ook nog niet drastisch weten om te slaan. Na het verlies in speelronde acht bij Paderborn moest de ploeg uit veiligheidsredenen met een colonne aan beveiligers huiswaarts keren. Afgelopen weekend liet Schalke opnieuw na punten te pakken. Tegen nummer twee Holstein Kiel werd met 1-0 verloren, notabene door een doelpunt van oud-Schalke buitenspeler Steven Skrzybski.

Schalke krabbelde begin december 2024 iets op, maar bivakkeert nog altijd in de onderste regionen van de tweede divisie. Met 23 punten uit 21 wedstrijden neemt Schalke de veertiende plek in beslag. Dat zijn slechts twee punten meer dan nummer zeventien Hansa Rostock. Aankomend weekend speelt Schalke tegen directe concurrent Wehen Wiesbaden, die de dertiende plek op de ranglijst beet hebben. Goed nieuws voor Schalke is dat het toptalent Assan Ouédraogo bijna terug is van een enkelblessure. De rechtspoot is nog maar zeventien, maar vertolkte dit seizoen al een belangrijke rol. Ouédraogo kwam tot aan zijn blessure in november tot elf wedstrijden. De ploeg van trainer Geraerts heeft met Timo Baumgartl, Thomas Ouwejan, Derry John Murkin en Tomás Kalas vier ex-Eredivisionisten in de selectie.

Conclusie

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

De club voelt nog steeds de gevolgen van het wanbeleid dat de afgelopen jaren is gemaakt. Een trainerskerkhof, geen transferinkomsten en een falend bestuur, maken dat Schalke al enkele jaren een modderfiguur slaat. De club is er veel aan gelegen om niet het desastreuze voorbeeld op te volgen van Arminia Bielefeld.degradeerden in twee opeenvolgende seizoenen en vinden zichzelf nu bungelend terug aan de onderkant van 3. Liga en moet dus vrezen voor degradatie uit de Duitse voetbalpiramide. Een dergelijke situatie zou Schalke een ramp zijn.