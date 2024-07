Getafe zet door wel heel opvallende reden streep door oefenduel met Albacete

Het oefenduel tussen Getafe en Albacete Balompié, dat voor zaterdag op de planning stond, is niet doorgegaan. Getafe besloot een streep door de wedstrijd te zetten vanwege een gebrek aan spelers, als gevolg van een blessuregolf.

Niet Getafe, maar Albacete maakte vrijdag als eerste club wereldkundig dat de wedstrijd niet door zou gaan. "Albacete Balompié betreurt het om aan te kondigen dat de vriendschappelijke wedstrijd die morgen op het sportcomplex van de RFEF zou worden gehouden, eenzijdig is opgeschort door Getafe."

"Vanuit de club betreuren wij de gevolgen die deze annulering kan hebben voor onze fans. Dit kan een serieuze achterstand tot gevolg hebben voor ons team dat in voorbereiding is op het nieuwe seizoen."

Getafe heeft het in zijn statement niet over de reden van de afschaffing, maar deelt slechts mee dat de volgende wedstrijd, op woensdag 31 juli tegen Real Zaragoza, live te zien is op het YouTube-kanaal van de club.

AS weet echter dat het gebrek aan spelers de reden is achter het annuleren van het vriendschappelijke duel. Getafe kampt met de nodige blessures in zijn selectie en heeft eerder deze voorbereiding een beroep moeten doen op jeugdspelers.

De situatie was zelfs zo nijpend, dat trainer José Bordalás in de vriendschappelijke ontmoeting met Real Oviedo centrale verdedigers Omar Alderete en Nabil Aberdin in de aanval moest zetten. Bordalás had simpelweg niet de beschikking over een nummer 9.

Gezien de situatie besloot Getafe het duel met Albacete te annuleren, tot grote teleurstelling van Albacete. Getafe wilde echter geen risico lopen op nieuwe blessures en zette daarom een streep door het duel.

Albacete, de nummer dertien van het afgelopen seizoen in LaLiga 2, schakelde snel en regelde een oefenwedstrijd tegen Eldense, de nummer zestien van LaLiga 2 in het seizoen 2023/24. Albacete verloor met 0-3.

