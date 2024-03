Gerucht uit Engeland: ‘Ajax houdt Jaden Philogene nauwlettend in de gaten’

Ajax is gecharmeerd van Jaden Philogene, een 22-jarige buitenspeler van Hull City. Dat nieuws brengt de Engelse journalist Tom Collomosse woensdagochtend naar buiten via X. De Engelse jeugdinternational is dit seizoen een van de smaakmakers bij de nummer zes van de Championship. In het MKM Stadium ligt Philogene nog tot medio 2026 vast, met de optie voor nog een seizoen.

Hull City nam Philogene afgelopen zomer voor 5,8 miljoen euro over van Aston Villa, dat wel een terugkoopclausule van zo’n 15 miljoen Engelse pond heeft bedongen.

The Tigers hopen de rechtspoot in de toekomst voor een nog hoger bedrag van de hand te doen. Transfermarktschat de huidige marktwaarde van Philogene op zo’n 8 miljoen euro.

Volgens Collomosse behoort Ajax tot de clubs die Philogene op de voet volgen. De vleugelspits is bezig aan een uitstekend debuutseizoen in Hull. In 22 wedstrijden namens the Tigers was Philogene al goed voor 8 doelpunten en 6 assists. Daarmee is hij gedeeld clubtopscorer van Hull City.

De Londense Philogene is een jeugdproduct van Aston Villa, de aanstaande opponent van Ajax in de Conference League. Tussen 2019 en 2023 stond hij onder contract bij de club uit Birmingham. Uiteindelijk speelde Philogene zes officiële duels namens the Villans, waarin hij goed was voor twee assists.

Voordat Aston Villa Philogene naar Hull City liet vertrekken, werd hij gestald bij Stoke City en Cardiff City. In Wales wist de buitenspeler echter niet zo te overtuigen als dit seizoen in Hull. Namens Cardiff kwam Philogene slechts tot 4 doelpunten en 1 assist in 37 Championship-wedstrijden.

Of Ajax überhaupt de financiële middelen heeft om Philogene aan te trekken zal nog moeten blijken. De Amsterdammers gaven afgelopen zomer liefst 115 miljoen euro uit aan twaalf spelers, waarvan tot dusver enkel Diant Ramaj écht weet te overtuigen. De kans is groot dat Ajax komend seizoen wederom niet deelneemt aan de Champions League, wat behoorlijk veel invloed gaat hebben op het Amsterdamse transferbudget.

