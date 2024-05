Georgië onthult eerste EK-selectie ooit: Mikautadze van de partij

Georgië heeft de 26-koppige selectie voor het EK bekendgemaakt. Aankomende zomer zal het land voor het eerst in de geschiedenis meedoen aan de Europese eindronde.

Bondscoach Willy Sagnol kon op basis van de afgelopen maanden amper om Georges Mikautadze heen. De Ajax-huurling heeft zich na een lastig eerste half jaar in Amsterdam volledig herpakt bij zijn oude werkgever FC Metz en heeft sinds januari een aardige vorm te pakken.

De 23-jarige aanvaller maakte in zijn laatste zeven competitiduels acht treffers en vestigde onlangs een record op zijn naam. Nooit eerder wist een winteraanwinst zoveel goals te maken in de tweede competitiehelft als Mikautadze (elf). Het levert hem dan ook een plekje in de selectie van Georgië op.

Het land kan daarnaast beschikken over nog een smaakmaker in de aanval, namelijk Khvicha Kvaratskhelia. De linksbuiten van Napoli kende vorig jaar zijn doorbraak bij de de Italiaanse club en wist na een dominant seizoen de Scudetto te winnen.

Dit seizoen kent Napoli een teleurstellend seizoen, daar de club de tiende plaats bezet. Desalniettemin kwam Kvaratskhelia in 33 wedstrijden tot een aantal van elf goals en acht assists.

Niet alleen in de aanval kan Georgië beschikken over klasse. Onder de lat is Giorgi Mamardashvili een betrouwbare schakel. De 23-jarige sluitpost is eigendom van Valencia CF en kwam tot dusver tot vijftien interlands voor de Kruisvaarders.

Ook voormalig Vitessenaar Guram Kashia is nog altijd van de partij. De inmiddels 36-jarige centrumverdediger kwam tussen 2010 en 2018 uit voor de Arnhemmers en was daar ook een tijd de aanvoerder.

Georgië speelt in juni eerst nog een oefeninterland tegen Montenegro, alvorens op 18 juni het debuut op de Europese eindronde volgt tegen Turkije. Op 22 juni spelen de Georgiërs tegen Tsjechië, waarna op 26 juni de poulefase wordt afgesloten met een duel met Portugal.

De volledige selectie van Georgië

Keepers: Giorgi Mamardashvili (Valencia CF), Giorgi Loria (FC Dinamo Tbilisi) en Luka Gugeshashvili (Qarabag FK).

Verdedigers: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood Club), Giorgi Gvelesiani (Persepolis FC), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos GFS), Lasha Dvali (APOEL Nicosia), Luka Lochoshvili (US Cremonese), Otar Kakabadze (MKS Cracovia) en Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk).

Middenvelders: Giorgi Chakvetadze (Watford FC), Anzor Mekvabishvili (CS Universitatea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante UD), Sandro Altunashvili (Wolfsberger AC), Levan Shengelia (Panetolikos GFC), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobjanidze (Atlanta United FC) en Zuriko Davitashvili (FC Girondins Bordeaux).

Aanvallers: Georges Mikautadze (FC Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruher SC), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia) en Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).

