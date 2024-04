Georges Mikautadze toont zich met twee heerlijke goals opnieuw aan Ajax

Georges Mikautadze verkeert in bloedvorm. De Georgiër van FC Metz, dat hem huurt van Ajax, was vrijdagavond goed voor twee treffers in het thuisduel met RC Lens. Metz boekte dankzij de treffers een cruciale zege in de strijd tegen degradatie (2-1). Mikautadze, die vorig weekend ook tweemaal trefzeker was tegen het Stade Brest van Marco Bizot, staat nu op negen Ligue 1-treffers dit seizoen.

Bijzonderheden:

Het was Lens dat al binnen het kwartier de voorsprong wist te grijpen. Florian Sotoca mocht een penalty nemen en stelde niet teleur vanaf elf meter: 0-1. Langzaam maar zeker leek Lens de rust te halen met een voorsprong, maar daar stak Mikautadze een stokje voor. De aanvallende middenvelder annex spits draaide open en schoot verwoestend raak in de korte hoek: 1-1.

????????Georges Mikautadze with his 8th Ligue 1 goal of the season from an absolute cracker!???? ???@FootColic pic.twitter.com/hvLssLnl5V — Georgian Footy (@GeorgianFooty) April 12, 2024

In de blessuretijd van de eerste helft wisten Metz en Mikautadze nogmaals toe te slaan. Balverlies van de bezoekers leidde balbezit in voor Kevin N'Doram, die meegaf aan zijn Georgische ploeggenoot. Mikautadze besloot het met een stiftballetje te proberen en dat pakte uitstekend uit. Lens-goalie en Frans international Brice Samba was andermaal kansloos: 2-1.

????????Georges Mikautadze with a brace in back-to-back appearances for Metz!???? On an absolute mission for his side!?? ???@FootColicpic.twitter.com/hxDkNBB7jG — Georgian Footy (@GeorgianFooty) April 12, 2024

Na rust werd er niet meer gescoord. Metz heeft de mogelijkheid om Mikautadze na dit seizoen definitief over te nemen, al is het de vraag of de club kan en wil voldoen aan de koopsom van naar verluidt tien miljoen euro. Mikautadze ligt nu nog tot medio 2028 vast in Amsterdam, waar hij in zijn eerste half jaar geen indruk wist te maken.

Metz heeft nu 26 punten verzameld en staat nu nog maar twee punten achter de veilige vijftiende plek, die momenteel bezet wordt door FC Nantes. Lens staat zesde en komt door de nederlaag volgend seizoen vrijwel zeker niet uit in de Champions League. Zes punten bedraagt het gat met nummer vier Lille, terwijl OGC Nice een punt meer en een wedstrijd minder heeft afgewerkt.

