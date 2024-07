George Ogararu is bang voor één speler van het Nederlands elftal

Roemenië neemt het dinsdagavond in de achtste finales van het EK op tegen het Nederlands elftal. De oud-prof George Ogararu speelde in het verleden drie seizoenen in het shirt van Ajax en vreest voor de aanvallende kracht van Oranje.

Ogararu speelde in totaal 66 officiële duels namens Ajax. Zelf kwam hij elf keer uit voor de nationale ploeg van Roemenië. De voormalig vleugelverdediger heeft Nederland dit EK al meerdere keren aan het werk gezien.

“Ze zijn zelfverzekerd en treffen liever ons dan andere teams, maar ze beseffen dat de druk bij hen ligt. Ze hebben hoge verwachtingen van het team”, zegt hij in een uitzending van de Roemeense televisiezender Digi Sport.

Waar Oranje kan beschikken over de nodige topverdedigers, looft Ogararu juist de de voorhoede van Nederland, en in het bijzonder Cody Gakpo. “Ik vind Gakpo een hele goede speler. Hij is een hele goede afmaker, goed met zijn hoofd en weet de ruimtes te benutten. Hij heeft geen super techniek. Ik ben best bang voor hem”, aldus Ogararu.

De aanvaller van Liverpool was tijdens de groepsfase twee keer trefzeker voor Oranje. Gakpo wist het net te vinden tegen zowel Polen (1-2 winst) als Oostenrijk (2-3 nederlaag).

Ogararu is momenteel coördinator van de jeugdopleiding bij CSA Steaua, dat actief is op het tweede niveau van Roemenië. In het seizoen 2016/17 was hij assistent-trainer bij Jong Ajax.

