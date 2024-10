George Baldock (31), invaller bij Panathinaikos tegen Ajax, dood gevonden in zwembad

George Baldock is woensdag op 31-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn club Panathinaikos woensdag in de Griekse media. In de voorronde van de Europa League speelde hij nog tegen Ajax. Volgens de berichtgeving is hij dood gevonden in een zwembad.

De Grieks international werd zonder leven gevonden bij zijn huis in een wijk van Athene. Het Griekse persbureau ANA geeft verder geen details over het overlijden van Baldock.

Sinds 2022 was Baldock, die een Griekse vader heeft, speler van de nationale ploeg van Griekenland. Afgelopen mei maakte hij de overstap van Sheffield United naar Panathinaikos.

Zowel de officiële website van het Griekse team als de sociale mediasites van zijn club op X, voorheen Twitter, en Facebook, werden zwart gemaakt als eerbetoon aan de speler.