Genee verrast: ‘Ik heb gehoord dat Arne Slot gaat vertrekken bij Feyenoord’

Maandag, 17 april 2023 om 21:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:42

Wilfred Genee denkt te weten dat Arne Slot komende zomer vertrekt bij Feyenoord. Tijdens het programma Veronica Offside vertelt de presentator dat de trainer ‘vreest voor een slecht Champions League-seizoen’ en daarom tijdig eieren voor zijn geld wil kiezen. Hugo Borst en Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam vertelden overigens eerder op de dag juist dat Slot nog vrijwel zeker een jaar zal blijven.

In zijn column in het Algemeen Dagblad gaf Borst aan dat Slot algemeen directeur Dennis te Kloese reeds zou hebben verteld te blijven. Daarnaast vertelde Krabbendam in het programma Voetbalpraat vergelijkbare informatie te hebben. “Bij Feyenoord gaan ze er ook gewoon vanuit dat hij volgend jaar nog trainer is, met de nadruk op ‘volgend jaar nog’ en dat hij daarna weggaat. Ik sprak mensen bij Feyenoord die dat hebben aangegeven.”

Genee stond te kijken van de onthullingen van Borst en Krabbendam, daar hij juist aangeeft te hebben vernomen dat Slot van plan is komende zomer al te vertrekken. "Ik heb vorige week van mensen gehoord dat hij sowieso niet blijft. Hij het risico niet wil lopen dat het in de Champions League weleens heel slecht kan gaan en dat hij dan niet meer in beeld komt bij de grote clubs. Hij wil zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. Dat kan makkelijker bij een grote club."

Volgens Genee was een exit van Slot bij Feyenoord al eens dichtbij. Eerder dit seizoen was onder meer Leeds United geïnteresseerd in de diensten van de coach. "Hij wilde wel naar Leeds toe. Die wilden vier miljoen euro betalen en dat vond hij aantrekkelijk. Spurs wil nog meer betalen", aldus Genee.