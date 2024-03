Genee bang voor vertrek Johan Derksen: ‘Ik denk dat ze hem eruit flikkeren’

Wilfred Genee verwacht dat Johan Derksen een groot probleem kan krijgen als hij daadwerkelijk weigert om de verplichte onlinecursus over respectvol samenwerken voor medewerkers van Talpa te volgen. Derksen liet dinsdagavond tijdens een uitzending van Vandaag Inside weten niet van plan te zijn om ‘dit soort onzin’ te doen.

Genee waarschuwde in het praatprogramma al dat Derksen mogelijk twee maanden op non-actief kan worden gezet en er salaris wordt ingehouden als hij de e-learning niet doet. Politiek verslaggever Merel Ek voegde eraan toe dat iedereen bij Talpa de uitnodiging voor de cursus heeft gekregen en dat deze voor 12 april moet worden gedaan.

In de online rubriek In de Wandelgangen komt het onderwerp nogmaals ter sprake. "Even zonder gekheid: als Johan het niet doet, heeft hij een serieus probleem. Ik denk dat ze hem eruit flikkeren", zegt Genee op serieuze toon tegen Job Knoester.

De advocaat, die dinsdag te gast was bij Vandaag Inside, deelt de vrees van Genee echter niet. “Ik denk dat het wel meevalt en ze dat niet doen. Ik denk dat het gewoon een algemene mail was.”

Het viel Genee desalniettemin op dat Derksen geïrriteerd raakte toen hem ter ore kwam dat hij eigenlijk verplicht is om een cursus ongewenst gedrag te volgen.

De training is opgezet door het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende partijen die is opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland.

De cursus heeft als doel ongewenst gedrag in Hilversum tegen te gaan. Niet alleen bij de commerciële zenders, maar ook bij de publieke omroep komen steeds meer problemen rondom dit onderwerp aan het licht.





