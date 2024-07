Gegadigde voor Jerdy Schouten Borussia Dortmund haakt af omdat PSV ruim 30 miljoen verlangt

Jerdy Schouten vertrekt definitief niet naar Borussia Dortmund deze zomer, zo verzekert de Duitse tak van Sky Sport. De controlerende middenvelder van PSV stond enige tijd op het lijstje van de verliezend Champions League-finalist, maar hoeft er niet langer op te rekenen dat Dortmund een bod voor hem neerlegt in Eindhoven.

Er is in de afgelopen weken geregeld contact geweest tussen Dortmund en het management van Schouten. Daarnaast is trainer Nuri Sahin zeer gecharmeerd van de Oranje-international. PSV vraagt echter ruim dertig miljoen euro voor Schouten en dat is BVB simpelweg te gortig.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaf onlangs al een veelzeggend signaal af over Schouten. "Voor pakweg 25 miljoen mag Schouten echt niet weg en dat is al een bedrag wat niet zoveel clubs voor een speler van zijn positie betalen." De PSV-watcher denkt eerder aan een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen euro.

Elfrink sprak tevens de verwachting uit dat PSV op korte termijn om de tafel gaat met Schouten om over contractverlenging te praten. De rechtspoot, met een contract tot medio 2028, maakte in de zomer van 2023 voor 15 miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV en groeide in de ploeg van trainer Peter Bosz direct uit tot een van de grote steunpilaren.

Diezelfde Bosz is niet bang dat Schouten al na een seizoen bij PSV vertrekt. "Nee hoor. Hij zit hier pas één jaar en heeft hier nog een contract." Hoe Schouten zelf tegen een eventuele transfer aankijkt, is nog onduidelijk. "Ik heb hem daar nog niet over gesproken", zo klonk het bij ESPN.

Kraay

Hans Kraay junior vindt Schouten in ieder geval goed genoeg voor een topcompetitie. "Dit is een typische Pep Guardiola-voetballer. Die Pep Guardiola heeft zitten watertanden het hele toernooi", zei de verslaggever annex analist onlangs bijtijdens het EK.

"Manchester City is een ploeg met tachtig procent balbezit, en Schouten heeft negentig procent balbezit. Die gaan hem ophalen. Dat is slecht nieuws voor PSV, maar ook goed nieuws voor PSV. Want die gaan veertig tot vijftig miljoen vragen."

Schouten veroverde in zijn eerste seizoen bij PSV direct de landstitel. Daarnaast reikte de controleur in de Champions League tot de achtste finale, waarin Dortmund te sterk bleek. Schouten was daarnaast basisspeler bij het Nederlands elftal op het EK. Het avontuur in Duitsland strandde in de halve finale na een 1-2 nederlaag tegen Engeland.

