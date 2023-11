Geen De Bruyne of Lukaku: Bakayoko vindt voormalig PSV'er beter

Woensdag, 15 november 2023 om 11:29 • Laatste update: 11:56

Johan Bakayoko heeft bij het clubkanaal van PSV een lans gebroken voor Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan vertrok afgelopen zomer uit Eindhoven, maar kan nog altijd rekenen op mooie woorden van zijn Belgische ex-ploeggenoot. Bakayoko schat Sangaré zelfs hoger in dan Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

In een Q&A met het clubkanaal van PSV krijgt Bakayoko de vraag wie de beste speler is met wie hij ooit heeft samengespeeld. "Ik heb er twee in mijn hoofd, maar dan ga ik toch voor Sangaré", aldus Bakayoko. "Hij had zoveel impact op ons spel. En het is een goede vriend van mij."

Bakayoko, die zowel bij PSV als de Belgische ploeg met grote namen te maken krijgt, erkent dat het lastig kiezen was tussen Sangaré, De Bruyne en Lukaku. "Er zijn zoveel goede spelers, maar door de band die ik heb met Sangaré gaat mijn voorkeur uit naar hem."

Van de spelers uit de huidige selectie kan Bakayoko het hardst lachen om Isaac Babadi. "Dat is een hele makkelijke vraag", aldus de flankspeler. "Hij is veruit de grappigste. Het is ongelooflijk hoeveel inspiratie hij heeft. We lachen heel veel samen."

Ook gooit Bakayoko een ploeggenoot voor de bus. Op de vraag wie het slechtst gekleed is moet Ricardo Pepi het ontgelden. "Het zijn er een paar, maar dan ga ik voor Pepi. Ik heb hem daar weleens op aangesproken. Hij heeft wel leuke kleren, maar hij draagt altijd een trainingspak."

Op dit moment bereidt Bakayoko zich met de Belgische ploeg voor op het EK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan (zondag). Woensdagavond (20.45 uur) spelen de Belgen een vriendschappelijke interland tegen het Servië van Dusan Tadic.