Geëmotioneerde Ricky van Wolfswinkel vertelt na RKC - FC Twente vol verdriet over Johan Neeskens

Ricky van Wolfswinkel twijfelde geen moment om te spelen zaterdag, toen FC Twente het in Waalwijk opnam tegen RKC (2-2). De emoties spatten na afloop uit de ervaren spits, die het heel zwaar heeft na het overlijden van zijn schoonvader Johan Neeskens.

7 oktober werd voetballand Nederland in rouw gedompeld door het plotse overlijden van voetbalicoon Neeskens. Ook bij het duel tussen FC Twente en RKC werd, zoals bij alle Nederlandse betaald voetbalwedstrijden afgelopen weekend, een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Neeskens.

Van Wolfswinkel was ook toen zichtbaar ontroerd. Na afloop meldt de aanvalsleider zich bij de camera's van ESPN. Daar vertelt hij dat hij en zijn familie een heel moeilijke periode ondergaan. "Het land verliest een legende, een geweldige voetballer, een geweldig persoon", aldus Van Wolfswinkel.

"Alleen in de familiesfeer verliest een man een vader, een schoonvader, een opa. Dat is zwaar. We hebben een zware tijd gehad." Van Wolfswinkel zag zijn ploeg in blessuretijd een punt pakken in het Mandemakers Stadion. Carel Eiting zorgde met zijn 2-2 voor een puntendeling.

Van Wolfswinkel, die de negentig minuten volmaakte, twijfelde er niet aan om te gaan spelen zaterdag, ondanks het grote verlies. "Ik heb een tijd niet kunnen trainen met de dagen die ik weg ben geweest", blikt de spits terug.

"Het was geen ideale voorbereiding, maar ik durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat De Nees zou zeggen: "Ga lekker spelen, vriend". Zodoende", besluit hij bij ESPN.

Twente vervolgt het seizoen donderdag, als Lazio op bezoek komt in de Grolsch Veste. Het wordt de derde Europese avond dit seizoen voor de Tukkers, die over de landsgrenzen tot nu toe een uitstekende indruk maken.

Op Old Trafford werd er een razendknap en verdiend punt veroverd (1-1), terwijl de ploeg van Joseph Oosting zich met een gelijkspel tekort deed tegen Fenerbahçe.