Geëmotioneerde Luis Suárez kan tranen niet onderdrukken bij enorm zware beslissing

Luis Suárez heeft maandagavond zijn afscheid als international van Uruguay aangekondigd. De 37-jarige spits speelt komende vrijdag zijn laatste interland, wanneer hij met la Celeste in de WK-kwalificatie Paraguay treft.

Suárez was op een speciaal belegde persconferentie tot tranen toe geroerd op het moment dat hij zijn afscheid als international aankondigde. “Ik stop omdat ik een stap opzij wil zetten,” zei hij. “Ik heb het recht verdiend om te beslissen. Wat is er beter dan zelf die beslissing te nemen in plaats dat anderen die voor mij nemen, of als mijn fysieke gesteldheid het niet toelaat?”

“Het is moeilijk, maar dat ik tot de laatste wedstrijd alles heb gegeven, geeft me rust. De vlam is nooit uitgedoofd”, aldus Suárez, die tijdens de vijftig minuten durende persconferentie meerdere keren brak toen het over zijn kinderen ging.

De spits maakte in februari 2007 zijn debuut voor Uruguay tegen Colombia (1-3 winst) en startte in september van dat jaar in de basis naast Diego Forlán bij de start van de kwalificatie voor het WK in Zuid-Amerika. Binnen tien minuten was hij trefzeker tegen Bolivia (5-0 winst).

Suárez speelde uiteindelijk zeventien jaar voor Uruguay. Na 142 interlands en 69 doelpunten heeft hij nu zijn afscheid aangekondigd.

De voormalig Ajacied won in 2011 de Copa América met Uruguay. Aankomende vrijdag krijgt Suárez de kans om voor eigen publiek in het Estádio Centenario afscheid te nemen wanneer er een WK-kwalificatieduel met Paraguay op het programma staat.

Suárez denkt nog niet volledig aan stoppen. Hij beschikt bij Inter Miami nog over een contract tot het einde van dit kalenderjaar. De spits was in het huidige MLS-seizoen al goed voor 16 goals en 5 assists en gaat met Miami aan kop in de Eastern Conference.