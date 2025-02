Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Etienne Vaessen, die na de overwinning met FC Groningen bij Willem II een sneertje uitdeelt.

FC Groningen boekte zaterdagavond met Vaessen in het doel een knappe uitoverwinning bij Willem II (1-3). Vaessen heeft als geboren Bredenaar en ex-keeper van RKC Waalwijk duidelijk niets op met Willem II.

"KingSide Kinderdisco", post Vaessen op zijn Instagram Stories. Het is een sneer naar de fanatieke KingSide-tribune in het Koning Willem II Stadion.