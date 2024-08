Galatasaray verliest ondanks dubbelslag Batshuayi eerste play-offduel Champions League

Galatasaray heeft woensdagavond de eerste wedstrijd van het tweeluik met Young Boys verloren. De ploeg van trainer Irfan Saraloglu verloor het play-offduel om een ticket voor de groepsfase van de Champions League met 3-2. Galatasaray kwam dankzij twee goals van Michy Batshuayi nog terug van een 2-0 achterstand, maar in de slotfase werd een gelijkspel uit handen gegeven.

Galatasaray, waar onder meer Hakim Ziyech en Batshuayi op de bank zaten, legde een bedroevende eerste helft op de mat. Young Boys reeg de kansen aaneen en genoot halverwege al een 2-0 voorsprong.

Na drie minuten verzorgde Joël Monteiro al voor de openingstreffer, terwijl hij in de blessuretijd van de eerste helft op aangeven van Silvère Ganvoula ook het tweede doelpunt aantekende.

In het tweede bedrijf stond er, met Ziyech en Batshuayi binnen de lijnen, een beter Galatasaray op het veld. Net nadat Ziyech een goede kans had gemist was het voor de Belgische spits wel raak. Na een corner van de Marokkaans international verlengde Lucas Torreira de bal tot bij Batshuayi, die bij de tweede paal binnentikte: 2-1.

Vijf minuten later volgde zelfs de gelijkmaker. Kerem Aktürkoglu legde de bal op de rand van de zestien klaar voor Batshuayi, die met een geplaatst schoot zijn tweede van de avond aantekende: 2-2.

Uiteindelijk kon Galatasaray een nederlaag niet voorkomen. Abdülkerim Bardakci kreeg in de 84ste minuut zijn tweede gele kaart van arbiter Daniel Siebert na een overtreding in het strafschopgebied, terwijl Young Boys een strafschop toegekend kreeg.

Filip Ugrinic nam zijn verantwoordelijkheid en maakte vanaf elf meter geen fout: 3-2. De return wordt komende dinsdag afgewerkt in Istanboel.