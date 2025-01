Galatasaray morst dure punten in Turkse titelstrijd op avond met 3 afgekeurde goals

Galatasaray heeft vrijdag dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel in de Süper Lig. De koploper kwam namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij nummer achttien Hatayspor. Nummer twee Fenerbahçe kan de achterstand zondag verkleinen naar zes punten. Dan dient er wel te worden gewonnen van Adana Demirspor.

De bezoekers uit Istanbul waren direct na het eerste fluitsignaal dominant, met hoofdrollen voor Victor Osimhen en Dries Mertens. Berkan Kutlu was dicht bij de openingstreffer voor Galatasaray, maar zijn schot ging maar net naast. Lucas Torreira schoot kort daarna vol op de paal. De voorsprong leek er dan eindelijk te komen na 26 minuten, ware het niet dat Osimhen zich in buitenspelpositie bevond. Er ging dus een streep door de 0-1.

De eerste goal van de avond viel juist aan de andere kant. Het was Cemali Sertel die uiteindelijk uit een rebound scoorde en de fans van Hatayspor in extase bracht. Een tegenvaller voor Galatasaray, dat in de eerste helft zeven doelpogingen liet noteren maar dus met een achterstand de kleedkamer opzocht.

Enkele minuten na de hervatting wist Galatasaray eindelijk te scoren. Mertens ging over een been in het strafschopgebied, maar daar zag arbiter Cihan Aydin in eerste instantie geen penalty in. Na een check bij de VAR ging de bal alsnog op de stip. Het was vervolgens Osimhen die de 1-1 tegen de touwen knalde.

Galatasaray zette vervolgens alles op alles om de winst uit het vuur te slepen. Mertens liet een grote kans onbenut en Osimhen zag opnieuw een goal worden geannuleerd wegens buitenspel. Ditzelfde overkwam Baris Alper Yilmaz in de 78ste minuut. Aydin overlegde nog wel met de VAR, maar veranderde zijn beslissing niet.

De Turkse koploper bleef tot het bittere einde vechten, maar ook in de zeven minuten aan blessuretijd viel de winnende goal niet. Een vervelende avond derhalve voor Galatasaray met puntenverlies en drie afgekeurde doelpunten.