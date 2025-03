Galatasaray loopt verder weg van Fenerbahçe op glorieuze avond voor Victor Osimhen

Galatasaray heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Turkse Süper Lig. De koploper had geen enkele moeite met Antalyaspor en stapte met een afgetekende 4-0 overwinning van het veld. De voorsprong op achtervolger Fenerbahçe bedraagt tien punten, al heeft de nummer twee nog wel twee duels tegoed.

De fans van Galatasaray moesten wachten tot de dertigste minuut voor de openingstreffer. Álvaro Morata legde de bal panklaar neer voor aanvalspartner Victor Osimhen, die simpel de 1-0 kon binnentikken.

Galatasaray verdubbelde kort voor rust de voorsprong. Ramzi Safuri kreeg de bal op de hand in zijn eigen strafschopgebied en na een check bij de VAR kwam de bal op de stip te liggen. Morata liet Antalyaspor-doelman Kenan Piric vervolgens kansloos met een harde knal: 2-0.

Ver in blessuretijd van de eerste helft tilde Galatasaray de stand zelfs naar 3-0. Osimhen tikte de bal in een leeg doel na goed voorbereidend werk van Baris Alper Yilmaz. Antalyaspor was na 45 minuten spelen dus al kansloos tegen het oppermachtige Galatasaray.

De uitblinkende Osimhen maakte in minuut 52 zijn hattrick compleet. Na een fraaie individuele actie van Yunus Akgün tekende de Nigeriaanse goalgetter in Turkse dienst voor zijn derde treffer van de avond.

Galatasaray kon de eenzijdige wedstrijd rustig uitspelen en staat na 27 speelronden op 71 punten, tien meer dus dan Fenerbahçe. De achtervolger, donderdag uitgeschakeld in de Europa League door Rangers na strafschoppen, komt zondag in actie tegen Samsunspor.