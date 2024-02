Galatasaray ligt mede door beauty van Ryan Mendes uit het bekertoernooi

In navolging van Fenerbahçe ligt ook Galatasaray uit het Turkse bekertoernooi. Cim Bom ging donderdagavond in de kwarfinale onderuit tegen Fatih Karagümrük: 0-2. Marcão, niet te verwarren met de ex-verdediger van Galatasaray, opende al vroeg de score. Vak voor tijd gooide Ryan Mendes het duel in het slot. Karagümrük neemt het in de halve finale op tegen Trabzonspor, terwijl Besiktas en Ankaragücü strijden om het andere finaleticket.

Bij Galatasaray ontbraken Mauro Icardi en Fernando Muslera. De Zuid-Amerikanen werden vervangen door respectievelijk Günay Güvenç en Baris Yilmaz. Laatstgenoemde werd in de aanval ondersteund door Tetê, Kerem Aktürkoglu en Wilfried Zaha. Ex-Eredivisionisten Davinson Sánchez, Carlos Vinícius en Dries Mertens begonnen op de bank; Hakim Ziyech zat niet in de selectie.

Karagümrük, de nummer veertien van de Süper Lig, kende een droomstart tegen Galatasaray, dat al in de zesde minuut tegen een 0-1 achterstand aankeek. Mendes genoot wat tijd en ruimte op de helft van de thuisploeg en legde af op Marcão, die onder de benen van Güvenç door raak schoot.

Galatasaray viel tegen en wist in eerste instantie weinig gevaar te stichten. Zo kreeg Sérgio Oliveira zijn schot niet tussen de palen. Op aangeven van Aktürkoglu kreeg Abdulkerim Bardakci wel een prima mogelijkheid. De verdediger, die een uitstekend seizoen kent, schoof de bal ternauwernood naast de rechterpaal.

Op slag van rust kreeg Galatasaray een volgende goede mogelijkheid. Na enkele korte combinaties vlak voor de zestien van Karagümrük bracht Aktürkoglu de bal op rechts bij Tetê, die de tijd kreeg om aan te leggen voor een schot. De Braziliaan schoot echter ternauwernood over en dus ging Galatasaray met een achterstand de rust in.

Vlak na de theepauze werd ex-Willem II'er Derrick Köhn kinderlijk eenvoudig afgetroefd door Mendes, de man van de assist bij de 0-1. De Kaapverdiaan mocht vrij doorlopen richting doel en zag zijn schot van dichtbij net naast het doel van Güvenç vliegen. Galatasaray had die misser af kunnen straffen, ware het niet dat de kopbal van Aktürkoglu op de paal belandde.

De tijd begon te dringen voor Galatasaray, dat andermaal dicht bij de gelijkmaker kwam toen een ziedend schot van Köhn tegen de lat belandde. Tien minuten voor tijd gooide Mendes het duel in het slot. Emre Mor stoomde op en bediende Mendes, die de voorsprong verdubbelde met een prachtig schot in de kruising: 0-2.

