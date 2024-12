Galatasaray doet mede dankzij dubbelslag Osimhen uitstekende zaken in Turkse titelstrijd

Galatasaray heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om de Turkse landstitel. Laagvlieger Kayserispor werd eenvoudig opzij gezet met 1-5 dankzij dubbelslagen van Victor Osimhen en Baris Alper Yilmaz, en een treffer van Yunus Akgün. Galatasaray staat nu acht punten voor op Fenerbahçe, dat vrijdag met 1-1 remiseerde tegen Eyüpspor.

Bijzonderheden:

Osimhen opende al na vier minuten vanaf de strafschopstip de score na een handsbal van Joseph Attamah. Kayserispor-sluitpost Onurcan Piri kreeg zijn vingertoppen nog tegen de bal, maar wist de Nigeriaan niet van scoren af te houden: 0-1. Met een klein kwartier op de klok bracht Stephane Bahoken de stand met een rake kopbal weer in evenwicht: 1-1. Baris Alper zorgde nog na een half uur voor een nieuwe voorsprong voor Galatasaray door uit een rebound raak te schieten: 1-2.

Via een razendsnelle counter was Akgün verantwoordelijk voor de 1-3. Hij kon het hele veld oversteken en schoot overtuigend raak. Galatasaray voerde de score hierna verder op via Osimhen, die de doelman van Kayserispor verschalkte met een fraai stiftje: 1-4. Het slotakkoord was uiteindelijk voor Baris Alper. Hij schoot hard in de korte hoek raak: 1-5.