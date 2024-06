‘Magician’ Hakim Ziyech: van Ajax-legende naar icoon van de Atlasleeuwen

Door Abdelilah Amraoui (The Artistic Ninja)

Vrijdagochtend. Op mijn vaste plekje in de Dudok, in Rotterdam aan de Meent, neem ik een slok van mijn havercappuccino. Terwijl ik de krant erbij pak en doorblader naar de sportsectie, valt mijn oog op een artikel over Marokko’s recente 6-0 overwinning. Het doet me meteen denken aan de man die een grote rol heeft gespeeld in dit succes: Hakim Ziyech, beter bekend als The Magician.

Hakim Ziyech, een naam die synoniem staat aan pure voetbalkunst. Ik herinner me nog goed zijn tijd bij Ajax, waar hij met een subtiele beweging langs drie verdedigers glipte om vervolgens met een perfect geplaatste bal Dusan Tadic te bedienen, die eenvoudig kon scoren. Dat moment, die magie, is wat Ziyech keer op keer brengt. Zijn nauwkeurigheid en visie op het veld hebben menig wedstrijd beslist.

Fast forward naar zijn periode bij Chelsea, waar hij cruciaal was in hun overwinning in de FIFA Club World Cup tegen Palmeiras (2-1) in 2022. Tijdens een beladen finale, waarin iedere seconde telde, was het The Magician die met een briljante pass Kai Havertz bediende voor het winnende doelpunt. De supporters van Chelsea hadden opnieuw een held: Hakim Ziyech.

Nu speelt hij bij Galatasaray, en zijn invloed is nog steeds voelbaar. Onlangs, in de spannende stadsderby tegen Fenerbahçe, hield Ziyech de bal vast tijdens een aanval. Met een briljant inzicht gaf hij een splijtende pass die leidde tot het winnende doelpunt. Galatasaray kon dankzij Ziyech de rivaliteit weer een stap verder brengen.

Ziyech veroverde tussen 2016 en 2020 de harten van de supporters van Ajax.

En dan de nationale trots, de Leeuwen van de Atlas. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zambia was het Ziyech die in de zesde minuut het net vond via een strafschop. Zijn kalmte en precisie onder druk gaven Marokko de voorsprong die ze nodig hadden om de wedstrijd te controleren. En wie kan de overwinning tegen Congo vergeten? Twee assists van The Magician en een 6-0 overwinning die hun WK-droom levend hield.

Maar Ziyech is meer dan alleen een voetballer. Zijn filantropische werk, zoals het delen van zijn bonussen met stafleden van de Marokkaanse voetbalbond, toont zijn diepe betrokkenheid bij de gemeenschap. Dit humanitaire werk maakt hem niet alleen een groot atleet, maar ook een groot mens.

Als Feyenoord-supporter heb ik altijd een bepaalde bewondering gehad voor Hakim Ziyech. Ondanks dat ik de kleuren van Rotterdam draag, kan ik niet ontkennen dat Ziyech een bijzondere speler is, ook vanwege mijn Marokkaanse afkomst.

Ziyechs prestaties voor de Marokkaanse ploeg hebben mijn interesse in het Marokkaanse voetbal verder aangewakkerd. Ik heb met veel plezier naar de wedstrijden gekeken die ze hebben gespeeld tijdens het WK in Qatar. De successen die Marokko daar heeft behaald, hebben mijn liefde voor Ziyech als speler nog verder versterkt.

Ziyech speelde al 62 interlands namens Marokko.

Hakim Ziyech is een uitzonderlijke voetballer en een man met een groot hart. Zijn bijdragen aan het voetbal en zijn gemeenschap maken hem een bron van inspiratie voor velen. Deze ode aan Ziyech is een viering van zijn verleden, zijn heden en de belofte van nog vele magische momenten in de toekomst, zowel voor zijn huidige club als in de herinnering van de trouwe Ajax-fans.

De naam van Ziyech zal voor altijd verbonden blijven aan de gloriedagen van Ajax Amsterdam, en zijn nalatenschap zal blijven inspireren, zowel op als buiten het veld. Terwijl ik nadenk over al deze momenten, raak ik verstrikt in mijn gedachten.

De tijd lijkt stil te staan, maar plotseling kijk ik naar mijn horloge en besef ik tot mijn schrik dat mijn eerste afspraak al bijna begint. Ik heb nog maar een half uur om daar te komen. Snel neem ik nog een laatste slok van mijn cappuccino, reken af en haast me naar buiten.

Mijn gedachten blijven bij de penaltyserie tijdens het WK in Qatar tegen Spanje. Ik zie het weer voor me: Ziyech, kalm en gefocust, loopt naar de stip. Het stadion houdt zijn adem in. Met een beheerste beweging schiet hij de bal in de hoek van het net, de keeper kansloos. De Spaanse media hadden Marokko al afgeschreven, maar Ziyech, met een strijdlustige blik, veegt die arrogantie van tafel. The Magician had weer toegeslagen. En nog belangrijker: the game was in the pocket.

Nu, achter de schermen, is er een hevige strijd om spelers tussen de Atlasleeuwen en la Roja. Spanje heeft de zestienjarige EK-debutant Lamine Yamal (FC Barcelona) voor zich gewonnen, maar de Marokkaanse bond heeft Brahim Díaz (Real Madrid) weten te strikken. De toekomst belooft nog veel meer van deze intense rivaliteit.

