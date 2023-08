Galatasaray bijna zeker van play-offs CL: Kerem, Mertens en Dervisoglu scoren

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 23:07 • Mart van Mourik

Galatasaray is zo goed als zeker van een plek in de play-offs van de Champions League. In het heenduel van de derde voorronde rekende de ploeg van Okan Buruk eenvoudigerwijs af met het Sloveense Olimpija Ljubljana: 0-3. Voor rust zorgde Kerem Aktürkoglu voor de 0-1; in de tweede helft tekenden Dries Mertens en Halil Dervisoglu de tweede en derde treffer aan. In een eventuele play-offwedstrijd neemt Galatasaray het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen KÍ Klaksvík en Molde FK.

Bijzonderheden

De openingstreffer viel in de negende speelminuut. Bariz Yilmaz veroverde de bal aan de rechterkant van het veld en snelde het zestienmetergebied in. Hij legde terug op Kerem Aktürkoglu, die van circa zeven meter afstand de 0-1 maakte. De 0-2 werd aangetekend door Mertens. De Belg kreeg de afvallende bal voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en schoot met een diagonale schuiver binnen. Het slotakkoord werd gespeeld door Dervisoglu, die binnenknikte uit een uitstekende hoekschop van Kerem Aktürkoglu: 0-3.

Olimpija Ljubljana - Galatasaray 0-3

9’ 0-1 Kerem Aktürkoglu (assist: Bariz Yilmaz)

48’ 0-2 Dries Mertens

91’ 0-3 Halil Dervisoglu