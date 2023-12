Gakpo open over zijn geloof: ‘Ik kreeg terug dat ik beter bij PSV kon blijven’

Maandag, 4 december 2023 om 23:00 • Koen Wulms • Laatste update: 22:38

Cody Gakpo vertrok afgelopen winter van PSV naar Liverpool. Naar aanleiding van de release van de nieuwe Puma voetbalschoen werd Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters uitgenodigd in Engeland om daar met de geboren Eindhovenaar te praten over zijn reis door de jeugd van PSV naar uiteindelijk Liverpool. Verder sprak hij met Gakpo over de titelrace van vorig seizoen en het WK in Qatar. De aanvaller van het Nederlands elftal is ervan overtuigd dat hij landskampioen had kunnen worden als hij samen met Noni Madueke bij PSV was gebleven.

Gakpo speelde al vanaf jonge leeftijd in de jeugd van de Eindhovense club. "Ik was zes jaar en toen moest ik iedere zondag stage lopen bij PSV", begint hij zijn verhaal. Gakpo belandt naar aanleiding van deze stage bij de Onder 7-ploeg van PSV, de club waar hij vervolgens tot zijn 23ste zou spelen.

"Ik heb moeilijke, maar ook hele goede jaren gehad. Uiteindelijk ben ik door blijven gaan en heb ik altijd vertrouwen gehouden", blikt de trotse Eindhovenaar terug. "Ik ben dankbaar voor waar ik nu ben."

In de periode dat Gakpo in de jeugd van PSV speelde had hij een paar spelers waar hij tegenop keek. "Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren op dat moment al de twee grootmachten in het voetbal."

Gakpo’s vader probeerde hem op te laten groeien met andere voetballegendes. "Ik voetbalde vroeger altijd met mijn vader en hij was wel old-school, dus dan krijg je natuurlijk Diego Maradona en Pelé mee", zegt de aanvaller van Liverpool.

Al zijn hele leven lang speelt Gakpo op voetbalschoenen van Puma, waarmee hij sinds 2016 een officiële samenwerking heeft. "Ik kan me eigenlijk niks meer voorstellen zonder Puma in mijn huis." De aanvaller merkt dat hij ook niet meer op andere voetbalschoenen wil spelen. "Omdat ik er al zo lang op speel is het echt iets geworden dat bij mij hoort als speler."

Op het WK in Qatar kijkt Gakpo positief terug. Het was voor hem naar eigen zeggen een mooie periode waarin Nederland in een opvallende wedstrijd helaas verloor van de uiteindelijke wereldkampioen. "Ik denk dat als we verder waren gekomen het nóg mooier had kunnen worden, maar dat is ook voetbal."

Daarnaast denkt de Oranje-international ook dat hij met PSV kampioen had kunnen worden als hij en Madueke niet waren vertrokken in de winterstop. "Ja, zeker. Ik denk dat we kampioen hadden kunnen worden", reageert Gakpo op de vraag of PSV Feyenoord nog in had kunnen halen in de strijd om de titel van vorig seizoen.

Ook legt hij uit waarom hij ervoor koos om niet in de zomer al te vertrekken: 'Uiteindelijk was het een hele stressvolle transferperiode met clubs die kwamen en weer wegvielen. Als gelovig persoon heb ik ook mijn antwoorden gezocht bij God. Ik kreeg heel duidelijk terug dat het toen beter was om te blijven en dat is maar goed ook!'