Furieuze supporters gooien met takken naar bestuurder, die ná wedstrijd stadion in vlucht

Sevilla is zowel sportief als financieel ver verwijderd van zijn sportieve hoogtijdagen en de supporters van de club geven het bestuur daarvan de schuld. Rondom de wedstrijd tegen Atlético Madrid op zondag was het zowel voor, tijdens als na de wedstrijd bijzonder onrustig.

Voor de wedstrijd kondigen meerdere supportersgroepen van Sevilla grote protestacties aan. De betreffende fans verzamelden zich voor het stadion Sevilla, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Daar eisten zij het vertrek van president José María del Nido Carrasco en andere bestuursleden.

Ook tijdens de wedstrijd waren er non-stop spreekkoren te horen richting het bestuur, dat in de ogen van de fans verantwoordelijk is voor de huidige twaalfde plaats in LaLiga, én de financiële crisis. De club heeft al vier jaar op rij verlies geleden, het afgelopen jaar 81,3 miljoen euro.

Onderdeel van de protestacties tijdens de wedstrijd was het gooien van papiertjes, die in de zestien van Atlético-goalie Jan Oblak belandden. Op die papiertjes stond de tekst: 'Junior, rot op'. Daarmee doelen zij op president Del Nido Carrasco, de zoon van oud-Sevilla-president (2002-2013) José María del Nido Benavente.

Tijdens de wedstrijd ook richtten de supporters zich ook tot technisch directeur Víctor Orta, die eveneens het niet zo vriendelijke verzoek kreeg om de club te verlaten.

Atlético Madrid maakte in de 93ste minuut de winnende goal, wat het negatieve sentiment volgens de lokale krant ABC verder deed aanwakkeren. Na afloop van de wedstrijd ondernamen José Ignacio Navarro (strategisch directeur) en Alberto Pérez-Solano (advocaat) een weinig succesvolle poging om het stadion te verlaten.

Op beelden van El Desmarque is te zien hoe Ignacio Navarro na de wedstrijd naar het stadion vlucht, toen de supporters zijn aanwezigheid opmerkten. De bestuurder was het mikpunt van onder meer enkele grote takken, maar werd niet geraakt. Stewards van de club en politieagenten zorgden ervoor dat zijn vluchtpoging succesvol was.

Clubadvocaat Pérez-Solano verricht in de ogen van de Sevilla-supporters dusdanig slecht werk, dat hij wordt weggezet als supporter van aartsrivaal Real Betis. Ook hij kon in veiligheid worden gebracht door de stewards en agenten, die dreigden met geweld tegen de woedende supporters.