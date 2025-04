Atlético Madrid wint diep in blessuretijd en kruipt dichter bij Real Madrid en FC Barcelona

Atlético Madrid heeft zondag een late zege geboekt op Sevilla. De ploeg van trainer Diego Simeone stevende in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán lange tijd af op een 1-1 gelijkspel, totdat Pablo Barrios in minuut 93 heerlijk raakschoot: 1-2. Atlético heeft nu zeven minder dan koploper FC Barcelona, terwijl het als tweede geplaatste Real Madrid drie punten verwijderd is.

Bijzonderheden:

Na balverlies van Atlético aan de zijlijn schakelde Sevilla razendsnel. Een aanval met onder meer een fraai hakje van Rúben Vargas leek niets op te leveren, totdat Lucien Agoumé de bal voor zijn voeten vond en verwoestend uithaalde: 1-0.

Na een overtreding van Loïs Badé kreeg Atlético een strafschop mee van arbiter César Soto Grado. Julián Álvarez stuurde doelman Ørjan Nyland de verkeerde hoek in: 1-1.

Diep in de blessuretijd van de tweede helft, toen een puntendeling onvermijdelijk leek, greep Atlético alsnog de voorsprong. Barrios werd door niemand gehinderd, sprintte richting de zestien en schoot het leer keurig in de verre hoek: 1-2.