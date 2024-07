Frivool Nederlands elftal wint mede dankzij eerste interlandgoal Xavi Simons ook laatste oefenduel voor het EK

Het Nederlands elftal heeft maandag ook de laatste oefenwedstrijd voor EURO 2024 winnend afgesloten. Oranje was in een kletsnatte Kuip met 4-0 te sterk voor IJsland. Bondscoach Ronald Koeman zag Xavi Simons zijn eerste interlanddoelpunt maken, maar zal zich na afloop vooral zorgen maken om de blessure die Teun Koopmeiners opliep tijdens de warming-up.

Koeman moest maandag al voor het eerste fluitsignaal noodgedwongen een wijziging doorvoeren in zijn beoogde basiself. De ervaren keuzeheer was van plan zijn elftal op liefst negen plekken te wijzigen en alleen Bart Verbruggen en Memphis Depay te laten staan na de 4-0 oefenzege op Canada.

Tijdens de warming-up liep Koopmeiners echter een liesblessure op, waardoor PSV’er Jerdy Schouten toch wél in de basis mocht starten tegen het tamelijk zwakke IJsland. Nederland zette vanaf de eerste minuut behoorlijk wat druk op de compact staande defensie van de bezoekers.

Na een schot van Joey Veerman en meerdere kleine mogelijkheden voor Memphis was het Simons die in de 23ste minuut de ban brak met zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Na een fraaie bal van Veerman knikte Denzel Dumfries door op Simons, die doelman Hákon Valdimarsson van dichtbij verschalkte: 1-0.

Ook na rust was Nederland de bovenliggende partij. Dat leidde al heel snel tot een verdubbeling van de score. Aanvoerder Virgil van Dijk was net als tegen Canada belangrijk uit een hoekschop. De uitdraaiende corner van Veerman belandde via de hoofden van Schouten en Nathan Aké bij Van Dijk, die er als de kippen bij was om binnen te knikken: 2-0.

Tien minuten na de theepauze ontsnapte Tijjani Reijnders aan een hoofdrol bij een tegendoelpunt. De middenvelder van AC Milan raakte de bal kwijt op zijn eigen achterlijn, waarna Stefan de Vrij met een alerte ingreep voorkwam dat de bezoekers uit IJsland konden scoren. Na 66 minuten besloot Koeman te wisselen.

Micky van de Ven was de vervanger van Aké, terwijl Schouten plaatsmaakte voor Georginio Wijnaldum. IJsland kwam er in het laatste deel van het oefenduel iets beter in. Invaller Stefán Teitur Thórdarson dacht Verbruggen te verrassen met een afstandsschot, maar zag zijn inzet van ver uiteenspatten op de paal.

Toch kwam ook de laatste oefenzege van Oranje voor het EK nooit in gevaar. Donyell Malen, die drie minuten daarvoor Cody Gakpo had vervangen, gooide de wedstrijd na 79 minuten volledig in het slot. Na een heerlijke pass van Memphis maakte de pijlsnelle invaller alleen voor Valdimarsson geen fout: 3-0.

Memphis zelf dacht ook nog een duit in het zakje te doen, toen hij een heerlijke voorzet van Jeremie Frimpong achter Valdimarsson werkte. De videoscheidsrechter zorgde er echter voor dat dat feest niet doorging, omdat Veerman vroeg in de aanval hands had gemaakt. Supersub Wout Weghorst zorgde uiteindelijk alsnog voor een vierde Nederlandse treffer na een intikker op aangeven van Malen: 4-0.

