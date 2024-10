Frenkie de Jong leek te kunnen starten bij FC Barcelona tegen Sevilla, maar is plots twijfelgeval

Frenkie de Jong maakt zondag in de competitiewedstrijd van FC Barcelona tegen Sevilla mogelijk zijn rentree in de basis. De middenvelder stond de afgelopen maanden aan de kant met een enkelblessure, maar maakte begin oktober zijn rentree als invaller. Toch is een basisplaats tegen Sevilla nog niet helemaal zeker, aldus trainer Hansi Flick.

“We zullen het morgen nog even bekijken”, ging Flick op de persconferentie in op een mogelijke basisrentree voor De Jong. “Gisteren heeft hij een goede training gehad, maar had hij wel wat last.”

“Vandaag hebben we hem bekeken. Hij is weer bij de groep aangesloten, maar op een gegeven moment is hij weer apart gaan trainen. Ik had in gedachten dat hij morgen zou starten, maar we zullen zien.”

De Jong raakte vorig seizoen in april geblesseerd aan zijn enkel tijdens El Clásico. Hij had uiteindelijk langer last van de blessure dan aanvankelijk verwacht. Daardoor miste hij onder meer het EK in Duitsland met het Nederlands elftal.

Op 1 oktober maakte de 27-jarige middenvelder na ruim vijf maanden zijn rentree, tijdens het Champions League-duel van Barcelona met het Zwitserse Young Boys (5-0 zege). Vijf dagen later, tegen Deportivo Alavés (0-3 zege), viel hij opnieuw in.

Mogelijk maakte hij zondagavond tegen Sevilla dus zijn rentree in de basis. Verder onthulde Flick dat ook middenvelders Dani Olmo, Fermín López en Gavi na (lang) blessureleed terugkeren in de selectie van Barça. Ook Lamine Yamal, die vorig weekend de Spaanse selectie eerder verliet vanwege last van zijn hamstring, kan in actie komen.

Keeper

Barcelona haalde onlangs Wojciech Szczesny uit zijn pensioen, nadat bekend was geworden dat keeper Marc-André ter Stegen voorlopig niet in actie kan komen vanwege een zware knieblessure. Tegen Sevilla, en ook komende week in de Champions League tegen Bayern München, kiest Flick echter nog voor Iñaki Peña onder de lat, verklapte de trainer.